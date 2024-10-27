Компания даже открыла ради этого свою виртуальную среду.

Последняя инициатива Apple по поиску багов предлагает заманчивое вознаграждение – до 1 миллиона долларов – тем, кто сможет обнаружить серьезные уязвимости в системе безопасности компании. Технологический гигант объявил об этой инициативе в четверг, положив начало тщательной оценке безопасности серверов, лежащих в основе скорого запуска сервиса искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Поскольку технология Apple Intelligence будет запущена уже через несколько дней, защита пользовательских данных имеет первостепенное значение. Хотя большинство запросов, обрабатываемых Apple Intelligence, будут выполняться на локальных устройствах, некоторые конфиденциальные операции будут направляться через серверы Apple, получившие общее название Private Cloud Compute. Учитывая характер этих запросов, Apple повышает устойчивость PCC к возможным взломам или утечкам данных, стремясь предотвратить любые киберугрозы.

Apple уже предприняла активные шаги для обеспечения безопасности PCC. Изначально, после анонса Apple Intelligence, компания пригласила опытных исследователей в области безопасности и экспертов по защите персональных данных для оценки сквозной защиты системы. Им был предоставлен доступ к виртуальной исследовательской среде и дополнительным ресурсам.

Для поддержки всех участников Apple выпустила подробное руководство по безопасности частных облачных вычислений, где подробно рассматривается архитектура PCC, процессы аутентификации, проверка программного обеспечения в дата-центрах Apple, а также надежные средства защиты конфиденциальности, разработанные для противостояния различным киберугрозам.

Стремясь к демократизации доступа, Apple также открыла свою виртуальную исследовательскую среду для широкой публики. Расположенная на компьютере Mac, она позволяет охотникам за ошибками анализировать программное обеспечение PCC, загружать и запускать каждый релиз в виртуальной среде, а также изучать защиту программного обеспечения.