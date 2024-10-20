Apple уже начала работать над расширенными возможностями искусственного интеллекта для генерации текстов и изображений.

Apple готовится интегрировать ChatGPT с Siri раньше, чем ожидалось. Компания уже начала работу над расширенными возможностями искусственного интеллекта для генерации текстов и изображений. Хотя функция Apple Intelligence еще не доступна на моделях iPhone 15 Pro и iPhone 16, Apple уже приступила к работе над расширениями. Ожидается, что первая волна функций Apple Intelligence будет выпущена в конце этого месяца.

Одной из новых функций, над которой Apple работает, является интеграция ChatGPT с Siri. Хотя эта функция не будет доступна в ближайшем обновлении, код бэкэнда уже указывает на поддержку протоколов генерации текста и изображений. В настоящее время Apple проводит тестирование функций Apple Intelligence для iPhone, iPad и Mac. Ожидается, что первая волна функций будет выпущена в этом месяце.

Хотя новые функции Apple Intelligence являются приятным дополнением, компания также готовится представить значительные обновления в ближайшие месяцы. Некоторые из этих функций ожидается, что будут выпущены позже в этом году, а остальные - в следующем году.