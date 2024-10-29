Apple Intelligence добирается до поддерживаемых моделей iPhone

На конференции разработчиков WWDC 2024 компания Apple впервые анонсировала Apple Intelligence — набор функций на основе искусственного интеллекта для iPhone, iPad и Mac. После нескольких месяцев бета-тестирования Apple объявила о выпуске первой волны функций Apple Intelligence вместе с системами iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1. Функции Apple Intelligence доступны бесплатно на всех поддерживаемых устройствах.

Первая серия функций Apple Intelligence включает более естественного в плане голосового общения помощника Siri, системные инструменты для работы с текстом, обновлённое приложение «Фото» с возможностями ИИ и новый опыт взаимодействия с уведомлениями на базе ИИ.

Системные инструменты для работы с текстом. Пользователи могут переписывать, корректировать и резюмировать текст, набранный практически в любом месте, включая сторонние приложения.

Siri. Siri получает новый дизайн с мерцающим светом, который окружает край экрана при активации на iPhone, iPad или CarPlay. Теперь пользователи могут легко переключаться между текстом и голосом. Siri стала понимать, если пользователь запинается, и поддерживать контекст для повышения точности ответов.

Фото. Приложение «Фото» теперь поддерживает поиск на разговорном языке. Это позволяет пользователям искать любой контент на фото и видео с помощью простого текстового описания. С помощью нового инструмента Clean Up можно удалять ненужные объекты на фото. Наконец, функция «Воспоминания» позволяет создавать фильмы, просто вводя описание.

Уведомления. Сводки уведомлений позволяют пользователям быстро просматривать длинные или сгруппированные уведомления с ключевыми деталями.

Заметки и Телефон. В обновлённых приложениях «Заметки» и «Телефон» пользователи теперь могут записывать, транскрибировать и резюмировать аудио.

Почта. Новый раздел Priority Messages в приложении «Почта» выводит самые срочные электронные письма. Кроме того, пользователи могут видеть сводки для длинных цепочек писем. Функция Smart Reply предлагает варианты для быстрого ответа.

Всё это доступно на всех iPhone 16 и двух iPhone 15 Pro с процессором от A17 Pro, а также на Mac с M1 и выше, при условии, что язык устройства и Siri установлен на английский (США).

Далее Apple будет добавлять новые функции, включая Genmoji, Image Playground, интеграцию с ChatGPT, визуальный интеллект и многое другое. В декабре Apple расширит Apple Intelligence для локализованного английского языка в Австралии, Канаде, Ирландии, Новой Зеландии, Южной Африке и Великобритании. В апреле Apple Intelligence станет доступен на ряде других языков.