Хотя на этой неделе будет запущен ряд функций Apple Intelligence, самые важные из них мы не увидим.

Недавно Apple выпустила первую бета-версию iOS 18.2, в которую вошли некоторые из важнейших функций Apple Intelligence, такие как Genmoji, интеграция Siri с ChatGPT, Visual Intelligence и Image Playground, позволяющая генерировать изображения с помощью описаний. Ожидается, что эта версия будет доступна в декабре, согласно собственному сайту компании.

Аналитик Bloomberg Марк Гурман опубликовал в своем профиле известной социальной сети фотографию сайта Apple, в частности, раздела iPhone 16 Pro. На изображении мелким шрифтом написано, что «Apple Intelligence будет запущена в декабре».

Учитывая, что на этой неделе выйдет iOS 18.1 с некоторыми из этих функций, вполне вероятно, что фраза относится к iOS 18.2, которая будет включать большинство функций Apple Intelligence, которые еще не доступны.

Выход iOS 18.1 был подтвержден на этой неделе, и в ней появятся первые функции Apple Intelligence, включая новый интерфейс Siri, новый режим фокусировки, позволяющий не отвлекаться от работы, сводку уведомлений, статей и писем Safari, а также инструменты для письма.

Однако не все функции, представленные на WWDC 2024, будут доступны уже на этой неделе. Придется подождать до декабря, как говорится на сайте Apple. Версией, в которую войдут почти все функции, станет iOS 18.2, в которой, помимо прочего, появится интеграция Siri с ChatGPT.

Также в нее войдут Genmoji, инструмент для создания эмодзи из описаний, и Image Playground, позволяющий генерировать изображения из фотографий или описаний. Наконец, Visual Intelligence, представляющая собой интеграцию ChatGPT с камерой iPhone 16 и iPhone 16 Pro, позволит идентифицировать предметы, растения или домашних животных по фотографиям. Кроме того, Visual Intelligence будет интегрироваться с родными приложениями и облегчать такие задачи, как перевод или добавление событий в календарь.