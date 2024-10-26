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Xiaomi 15 может получить батарею меньше ожидавшейся
До анонса линейки смартфонов Xiaomi 15 остаётся несколько дней

Компания Xiaomi уже делилась информацией относительно выходящих в недалёком будущем смартфонов Xiaomi 15 и 15 Pro. Новые утечки от инсайдера с Weibo принесли дополнительные сведения, особенно о базовой модели. Xiaomi 15 оснащён аккумулятором ёмкостью 5400 мА·ч вместо ожидавшегося значения 5500 мА·ч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт, имеет толщину 8,1 мм и вес 191 г. Это шаг вперёд по сравнению с аккумулятором в Xiaomi 14 ёмкостью 4610 мА·ч, при этом аппарат тоньше и лишь на 3 г тяжелее.

Устройство получит плоский экран AMOLED размером 6,36 дюйма с ультратонкими рамками (1,38 мм) и частотой обновления 120 Гц. Xiaomi акцентирует внимание на сбалансированном дизайне для улучшенной эргономики. Экран достигает пиковой яркости в 3200 нит.

Версия Pro получит аккумулятор 6100 мА·ч, такую же мощность зарядки, толщину 8,35 мм и вес 213 г. Несмотря на большой аккумулятор, дизайн остаётся относительно компактным.

Два аппарата различаются по внешнему виду и конфигурации камер. Xiaomi 15 обладает 3,2-кратным телефотообъективом, а модель Pro содержит 5-кратный перископный объектив. Экран и камера Pro покрыты стеклом с изгибами со всех сторон. Это придаёт более премиальный вид по сравнению с плоским дизайном базовой модели.

Эти аппараты работают на процессоре Snapdragon 8 Elite. Его энергоэффективность также внесёт вклад в продолжительность работы устройств. Xiaomi 15 и 15 Pro будут представлены 29 октября.

#смартфоны #xiaomi
Источник: gizmochina.com
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