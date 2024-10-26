Благодаря технологии Proof, фотографии смартфонов серии Xiaomi Mi 15 будут иметь более чёткие детали света и теней.

Xiaomi имеет большие планы на конец октября, как было недавно объявлено через официальный аккаунт Xiaomi Mobile на Weibo. Серия новых смартфонов Xiaomi 15, включая Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также новая операционная система Xiaomi HyperOS 2, будут представлены на специальном мероприятии 29 октября в 19:00.

Этот релиз позиционируется как значительная «новая отправная точка» для компании. Одним из ключевых аспектов новой серии является сотрудничество с Leica, которое обеспечивает высококачественную систему камер. Серия Xiaomi 15 ожидается с 6.36-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 1.5K и тремя задними камерами, настроенными специалистами Leica.

Благодаря технологии от Leica, новые смартфоны обещают более чёткие детали света и теней, позволяя быстро запечатлевать различные моменты, такие как рябь на воде. Размытие, создаваемое большой диафрагмой, выглядит очень естественно, а при рассмотрении фотографии на компьютере можно чётко разглядеть даже мелкие детали, такие как пряди волос. Это указывает на то, что новая серия избавилась от «технического привкуса» прошлых моделей.

Помимо основной серии, стоит отметить, что более мощная версия, Xiaomi 15 Ultra, будет выпущена не ранее следующего года. Этот запуск не только подчёркивает технические достижения Xiaomi, но и демонстрирует её стремление к инновациям и высокому качеству в сфере мобильной фотографии и общей производительности смартфонов.