Poco M7 Pro 5G заметили на сайте сертификации SDPPI в Индонезии

Бренд Poco готовит очередной смартфон серии M, относящейся к средней ценовой категории. Этим аппаратом является Poco M7 Pro 5G, замеченный на платформе сертификации SDPPI в Индонезии. Он фигурирует под номером модели 2409FPCC4G, где буква G может указывать на глобальную версию. Этот смартфон может быть преемником Poco M6 Pro 5G прошлого года. Ранее M7 Pro 5G уже прошёл несколько сертификаций.

В сентябре дизайн и некоторые характеристики устройства были раскрыты на сайте FCC. На изображениях была видна задняя панель с двойным тоном и зелёным мраморным покрытием. Бюджетное устройство имеет двойную камеру в прямоугольном модуле. Известно о наличии NFC, Bluetooth, Wi-Fi и 5G NR.

Предполагается, что этот аппарат может быть упрощённой версией Redmi Note 14 5G. Можно рассчитывать получить основную камеру 50 Мп и экран AMOLED 1,5K. Также вероятно использование процессора MediaTek Dimensity 6100+. Будет установлена оболочка HyperOS поверх Android и минимум 128 ГБ хранилища.