Компания раскрыла регионы, где будет предлагать свои планшеты серии Xiaomi Pad 7

Xiaomi готовится выпустить свои новейшие планшеты Xiaomi Pad 7 и Xiaomi Pad 7 Pro на нескольких мировых рынках. Оба планшета разработаны с использованием мощного оборудования и передовым программным обеспечением. Однако Xiaomi фокусируется на определенных регионах для каждой модели, следуя стратегическому плану по расширению и укреплению своего существующего присутствия на рынке.

Xiaomi Pad 7

Портал XiaomiTime раскрыл, где будет продаваться серия Xiaomi Pad 7. Xiaomi Pad 7 под кодовым названием «uke» будет доступен в нескольких регионах. Ключевые рынки для этой модели включают:

Турцию;

Индию;

Индонезию;

Россию;

Тайвань;

Другие международные рынки.

Выпуская Pad 7 на этих рынках, Xiaomi ориентируется на широкий круг клиентов, от развивающихся рынков, таких как Индия и Индонезия, до более устоявшихся, таких как Россия и Тайвань. Эта модель работает на чипсете Snapdragon 7+ Gen 3, что позволяет ей легко справляться с повседневными задачами и развлечениями, показывая достойную производительность. Универсальность Xiaomi Pad 7 делает его идеальным для широкой аудитории, ищущей надежный и доступный планшет.

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7 Pro под кодовым названием «muyu» оснащен более мощным процессором Snapdragon 8s Gen 3. Xiaomi позиционирует эту модель как высококлассный вариант с доступностью на ряде рынков, включая:

Турция

Индонезия

Россия

Тайвань

Другие международные рынки

Интересно, что Xiaomi Pad 7 Pro не будет доступен в Индии. Это решение подчеркивает подход Xiaomi к сегментации рынка, нацеленный на бюджетный Pad 7 на индийском рынке, в то время как премиальный Pad 7 Pro резервируется для регионов с высоким спросом на высококлассные устройства. Такие рынки, как Турция, Россия и Тайвань, проявили значительный интерес к высокопроизводительным устройствам, что делает их идеальными для Pad 7 Pro.

Решение Xiaomi выпустить Pad 7 на более широких рынках и зарезервировать Pad 7 Pro для премиум-регионов демонстрирует пристальное внимание к предпочтениям клиентов в каждой области. Адаптируя доступность каждого планшета, Xiaomi может обслуживать основных пользователей с Pad 7, одновременно удовлетворяя потребности клиентов высокого класса с моделью Pad 7 Pro.