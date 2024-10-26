Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Процессор Intel Core Ultra 9 285K уже распродан в Японии и США
Розничные продавцы говорят о дефиците Intel Core Ultra 9 285K

Недавно представленный процессор Intel Core Ultra 9 285K показал хорошие первоначальные продажи в США и Японии. Правда, в абсолютных числах количество проданных чипов никаких рекордов не ставит.

Intel начала продажи процессоров Arrow Lake Core Ultra 200S по всему миру 24 октября. Тогда же были опубликованы первые обзоры. Из них следует, что в играх эти процессоры не впечатляют, но неплохи в рабочих задачах и энергоэффективности. Несмотря на некоторое снижение производительности в играх по сравнению с предыдущими поколениями, процессоры Core Ultra 200S пользуются хорошим спросом в Японии и США.

Akiba пишет, что флагманский Core Ultra 9 285K распродали в первый день во всех компьютерных магазинах. Правда, запасы были невелики, по несколько экземпляров на магазин. Некоторые ритейлеры продают процессор в комплекте, куда входит материнская плата Z890.

Сообщается, что запасы будут пополнены в эти выходные. Единственный магазин, в котором этот процессор продаётся до сих пор, находится в Токио и предлагает приобрести процессор оптом, а не в розницу.

Новый процессор имеет 24 ядра, а именно 8 P-ядер и 16 E-ядер. Он превосходит Intel Core i9 14900K по многопоточной производительности, хотя у последнего на 8 потоков больше.

285K продаётся в Японии по цене 115800 йен, что составляет около $760. Официальная рекомендованная розничная цена процессора на североамериканском рынке составляет $589, на уровне Core i9 14900K/13900K. Пользователям придётся приобрести материнскую плату с чипсетом Z890, так как они совместимы с сокетами LGA 1851 и не подойдут для плат на Z790.

Для геймеров переход с процессоров 12-го/13-го/14-го поколения на этот не выглядит необходимостью, но для многопоточных нагрузок при низком энергопотреблении он хорош на фоне. Младшие модели Ultra 7 265K и Ultra 5 245K сейчас доступны в наличии у крупных ритейлеров.

#intel #процессоры
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
52
В 2025 году Samsung представит не только Galaxy S25, но и два необычных флагмана
+
Samsung разрабатывает чипсет Exynos, который может быть использован в серии Galaxy S27
+
Саудовская Аравия начала строительство самого большого здания в мире
2
На Транссибе появился первый участок пути, построенный с использованием передовых технологий
1
Дрон ВСУ по ошибке перехватил редкий украинский беспилотник Hawk
+
Xiaomi раскрыла ряд характеристик планшетов серии Pad 7
1
Conversation: ВСУ отброшены на всех направлениях, включая Курскую область
1
Предприятие TSMC в Аризоне уже обеспечивает меньший процент брака, чем аналогичные на Тайване
1
Многоцелевая "Гербера" без проблем пролетела над позициями сумского ПВО
+
В Иркутской области построят мост, необходимость которого обсуждается с советских времён
+
Google выпустила стабильную версию Android Auto 13.1
+
Telltale Games заявила, что продолжает разрабатывать The Wolf Among Us 2
+
Дженсен Хуанг подтвердил, что в конструкции Blackwell был дефект - это была вина NVIDIA, а не TSMC
1
Украина планирует к 2025 году производить 120 беспилотников Baykar в год
1
Швейцарские студенты протестировали мини-ракету, которая может приземляться, как Falcon 9
2
Бывший сотрудник OpenAI опубликовал предупреждение о том, что мир не готов к общему ИИ (AGI)
2
ВС РФ начали ликвидацию 2-тысячной группировки ВСУ, блокированной в Курской области — Путин
4
Стартовали продажи Core Ultra 9 285K — новинка на 16% уступает Ryzen 7 7800X3D при вдвое большем TDP
26
Путин: 2000 украинских военных блокированы в Курской области
5

Популярные статьи

Китайские бренды заменили западные на российском рынке дорожно-уплотнительной техники
1
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
115
Танк КВ-122 как попытка создать альтернативу ИС-2
7
Личный опыт лечебного голодания — 168 часов только на воде
50
Собираем недорогой игровой ПК из новых комплектующих осенью 2024 года всего за 50000 рублей
7
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
19
Решаю древнюю проблему Linux с распространением ПО - выпущен Installer-SH v1.7
9
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
6
Можно ли защититься от хакеров, и почему люди на рабочем месте должны быть довольны и счастливы
3

Сейчас обсуждают

FelsheR-RU
18:35
еще вариант - мужички на работу придут - их в автобус и за некроинизироваться!
На Украине начал функционировать первый завод Rheinmetall
Roditch
18:34
P4 разные были, например на ядре Northwood B были очень годными процессорами.
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Max Rogov
18:31
Самолёты выше туч и облаков, но как корабли рассмотрят звёзды сквозь тучи?
Во Франции создана навигационная система VISION по звездам, как ночью, так и днем
rodentekb
18:27
Хоть какой то смысл существования этого сайта помойки.
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Ибрагим Исмаилов
18:17
Ну вот "в ленточку" и долбануть.
Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству вооружений и один завод уже готов
Борис Машин
18:16
А в твоей усрашке как? Добрэ?😏 Ну тогда " готовься к земле" ,как ляпнул мер Киева, по прозвищу "Цицерон"...
Пять ошибок советского автопрома - самые неудачные грузовики СССР
Ибрагим Исмаилов
18:15
Не сегодня так завтра. Главное их обломать в день запуска производства или чуть позже.
На Украине начал функционировать первый завод Rheinmetall
FelsheR-RU
18:08
А посмотреть как ленточку будут перерезать?)
Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству вооружений и один завод уже готов
Артем Гайтан
18:07
Заберите у него уже клавиатуру и дайте xbox с game pass на год )) Видно же чего человек желает
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
Артем Гайтан
18:03
"Долгое время общался с большим числом обеспеченных людей, построивших свой бизнес на различных манипуляциях и обещаниях" Данте просыпайся ты обосрался
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем