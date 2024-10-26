Розничные продавцы говорят о дефиците Intel Core Ultra 9 285K

Недавно представленный процессор Intel Core Ultra 9 285K показал хорошие первоначальные продажи в США и Японии. Правда, в абсолютных числах количество проданных чипов никаких рекордов не ставит.

Intel начала продажи процессоров Arrow Lake Core Ultra 200S по всему миру 24 октября. Тогда же были опубликованы первые обзоры. Из них следует, что в играх эти процессоры не впечатляют, но неплохи в рабочих задачах и энергоэффективности. Несмотря на некоторое снижение производительности в играх по сравнению с предыдущими поколениями, процессоры Core Ultra 200S пользуются хорошим спросом в Японии и США.

Akiba пишет, что флагманский Core Ultra 9 285K распродали в первый день во всех компьютерных магазинах. Правда, запасы были невелики, по несколько экземпляров на магазин. Некоторые ритейлеры продают процессор в комплекте, куда входит материнская плата Z890.

Сообщается, что запасы будут пополнены в эти выходные. Единственный магазин, в котором этот процессор продаётся до сих пор, находится в Токио и предлагает приобрести процессор оптом, а не в розницу.

Новый процессор имеет 24 ядра, а именно 8 P-ядер и 16 E-ядер. Он превосходит Intel Core i9 14900K по многопоточной производительности, хотя у последнего на 8 потоков больше.

285K продаётся в Японии по цене 115800 йен, что составляет около $760. Официальная рекомендованная розничная цена процессора на североамериканском рынке составляет $589, на уровне Core i9 14900K/13900K. Пользователям придётся приобрести материнскую плату с чипсетом Z890, так как они совместимы с сокетами LGA 1851 и не подойдут для плат на Z790.

Для геймеров переход с процессоров 12-го/13-го/14-го поколения на этот не выглядит необходимостью, но для многопоточных нагрузок при низком энергопотреблении он хорош на фоне. Младшие модели Ultra 7 265K и Ultra 5 245K сейчас доступны в наличии у крупных ритейлеров.