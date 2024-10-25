Новейший CPU демонстрирует отрицательный прирост производительности

Остались считанные дни до появления процессоров линейки Core Ultra 200 в отечественных магазинах, а в сети уже вовсю гуляют масштабные тесты новинок в играх. И, судя по ним, топовый Core Ultra 9 285K проигрывает годовалому Core i9-14900K.

В последним тесте в 11 актуальных ААА-проектах частота кадров на Core Ultra 9 285K в среднем составила 191,5 FPS, а на его предшественнике в лице Core i9-14900K — 199 FPS.

Таким образом, новый "флагман" в сравнении с Core i9-14900K в играх показывает себя хуже на 3,7%. Между тем, последний вышел год назад и, является, почти, тем же самым, что и двухлетний Core i9-13900K.

Разница между двумя топовыми Raptor Lake'ами составляет также несколько процентов, из чего можно сделать вывод, что Core Ultra 9 285K в играх — это фактически Core i9-13900K. К сожалению для тех, кто хотел произвести апгрейд с LGA 1700 на LGA 1851, и к радости для тех, кто сидит на Core i9-13900K и 14900K.

В общем, по итогу можно сделать следующий вывод — переход на Core Ultra 9 285K не имеет смысла для геймеров, имеющих последние топовые "синие" CPU. Также смена платформы не актуальна для владельцев платформы AM5, поскольку Ryzen 7000 X3D и будущие 9000 X3D показывают заметно более высокий FPS.