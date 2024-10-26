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Процессор Intel Core Ultra 9 285K разогнан до 7,5 ГГц
Данный процессор является флагманским чипом новой линейки Core Ultra 200 для настольных процессоров.

 Intel выпустила новые настольные процессоры Core Ultra 200 серии "Arrow Lake" в начале этой недели, и экстремальные оверклокеры начали свои эксперименты, доводя чипы до предела своих возможностей. Известный эксперт по разгону Элмор, который является штатным специалистом по разгону в Asus, установил новый мировой рекорд экстремального разгона флагманского чипа Core Ultra 9 285K, достигнув почти 7,5 ГГц.

 Asus заявила, что рассматриваемый процессор Core Ultra 9 285K был разогнан до невероятных 7488,8 МГц с помощью материнской платы ROG Maximus Z890 APEX, что почти на 1,8 ГГц превышает стандартную тактовую частоту Core Ultra 9 285K в 5,7 ГГц.

 Разогнанный процессор установил рекорды в нескольких тестовых приложениях, включая 3DMark CPU Profile в тестах 1T, 2T, 4T и 8T. Кроме того, он набрал впечатляющие 60 840 баллов в Cinebench R23.

 ROG Maximus Z890 APEX также помог оверклокеру BenchMarc зафиксировать самую высокую скорость памяти DDR5 за всю историю, а G.Skill CUDIMM DDR5 достиг впечатляющих 12 066 МТ/с. Это существенный скачок по сравнению с предыдущим рекордом, когда V-Color CUDIMM достигла 10 600 МТ/с на материнской плате Gigabyte AORUS Z890 Tachyon ICE.

 Другие оверклокеры, которые также преодолели барьер в 12 000 МТ/с, включают OGS из Греции с результатом 12 046 МТ/с, Dreadzone из Австралии с результатом 12 046 МТ/с и CENS из Германии с 12 042 МТ/с.

 Благодаря последним достижениям в разгоне Элмор превзошел свой собственный рекорд конца прошлого месяца, когда он совместно с SafeDisk разогнал AMD Ryzen 9 9950X до невероятных 7,54 ГГц. Этот рекорд, установленный на материнской плате Asus ROG Crosshair X670E HERO, получил нескольких первых мест в мире в известных бенчмарках и реальных приложениях, включая Cinebench R23, Cinebench R20, Geekbench, 7-Zip и HWBot.

 Core Ultra 9 285K является флагманским процессором серии Intel Arrow Lake-S для настольных ПК, имеет 24 ядра с восемью производительными и шестнадцатью эффективными ядрами, а также 36 МБ кэш-памяти L3 и 40 МБ кэш-памяти L2. Каждое производительное ядро имеет 3 МБ кэш-памяти L2, в то время как эффективные ядра сгруппированы в кластеры по четыре, причем каждый кластер совместно использует 4 МБ кэш-памяти L2. Процессор поддерживает двухканальную память DDR5-5600 UDIMM или память DDR5-6400 CUDIMM и предлагает 20 линий PCIe 5.0 вместе с четырьмя линиями PCIe 4.0.

#intel #процессоры #процессоры intel #arrow lake #arrow lake-s #core ultra 200 #core ultra 9 285k #core ultra 200k #core ultra 200s
Источник: techspot.com
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