Apple в Китае обошла Huawei и стала второй на рынке смартфонов

Как и мировой рынок в целом, крупнейший китайский рынок смартфонов продолжает расти медленно, но верно. В отличие от других регионов, присутствие Samsung в Китае практически незаметно. Снова всех опередила компания Vivo, обойдя Apple, Huawei, Xiaomi и Honor.

По оценкам компании International Data Corporation (IDC), в третьем квартале в Китае было выпущено 68,8 млн смартфонов. Это небольшой, но значимый рост на 3,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это четвёртый подряд квартал роста здесь. Несмотря на присутствие Apple на пьедестале, рост обусловлен по большей части местными производителями.

Vivo улучшила свои показатели продаж на 21,5% по сравнению с третьим кварталом 2023 года. Она удержала лидерство, завоёванное кварталом ранее. Huawei переместилась со второго места на третье, пусть и продемонстрировала рост поставок на 42%.

Apple не входила в топ-5 крупнейших производителей смартфонов Китая во втором квартале, а теперь сразу стала второй. С другой стороны, продажи iPhone в Китае за год снизились на 0,3%. Это даёт понять, что серия iPhone 16 пользуется примерно таким же успехом, как и iPhone 15, но не больше. Возможно, предстоящий релиз Apple Intelligence и скидки на iPhone 16 помогут Apple сохранить место в тройке лидеров.

Можно отметить небольшую разницу в показателях продаж Apple, Huawei, Xiaomi и Honor. Apple опережает Huawei всего на 0,3%, Xiaomi сумела обойти Honor с 14,8% против 14,6%, хотя годом ранее у Honor было преимущество в 6%.

Мировой лидер Samsung по-прежнему не может укрепить свои позиции в Китае с дорогими устройствами, такими как Galaxy S24 Ultra, Z Fold 6, а теперь и Z Fold Special Edition.