В смартфоне Magic 7 Pro китайский бренд может показать наиболее ультимативное сочетание камер, которого пока нет у других производителей.

Как мы уже писали, выход процессоров Dimensity 9400 и Snapdragon 8 Elite спровоцировал настоящий парад флагманов практически ото всех крупных китайских брендов. Большинство анонсов ещё впереди и состоится в течение следующей недели.

Одним из них станет премьера серии Magic 7 от Honor. Недавно в сети появились настоящие фото грядущих новинок. По ним выяснилось, что модель Magic 7 Pro получит сразу четыре тыльные камеры вместо трёх у предшественника.

Более того, Honor Magic 7 Pro может стать первым смартфоном на рынке с конфигурацией тыльных камер 50+50+50+200 Мп. На сегодняшний день в максимальном варианте флагманы предлагают либо 4 камеры по 50 Мп (старшие модели актуальных Oppo Find и Xiaomi Ultra), либо 3 камеры, среди которых есть модуль на 200 Мп.

Последнюю указанную конфигурацию в данный момент можно найти в наиболее мощных моделях Vivo X и текущих флагманах Honor Magic 6 Pro (там, правда, 200 Мп «урезаны» до 180 Мп).

Однако всё та же Honor сейчас первой может предложить самый ультимативный вариант, где есть место четырём тыльным модулям, а один из них имеет разрешение 200 Мп. Будем надеяться, компания ни в чём не схитрила и в гаджете нет «заглушек» по 2 Мп или чего-то подобного.

Honor Magic 7 будут полагаться на новейший флагманский чип Snapdragon 8 Elite.



Разумеется, ни число камер, ни число мегапикселей напрямую не влияют на качество съёмки. Однако назвать бесполезными дополнительные модули было бы ошибкой. Каждый из них предлагает своё фокусное расстояние и угол обзора.

В основной модуль производители, как правило, вкладываются наиболее сильно, обеспечивая ему самую крупную матрицу и лучшую оптику. Второй традиционно идёт сверхширокоугольная камера, которой хорошо снимать панорамы, пейзажи и интерьеры. В современных моделях такие камеры также используют PDAF-автофокус, что делает их пригодными ещё и для качественной макросъёмки.

А вот третьей и четвёртой камерой чаще всего выступают два телевика. Они имеют меньший угол обзора и «приближают» изображение. Однако первый телефото объектив – ближний и необходим для портретной съёмки. В свою очередь, второй телевик «заточен» на максимальный зум.

Многие производители, включая Apple, здесь экономят, устанавливая только один телевик. В этом случае рекордов по зуму гаджету не видать.

Если наши предположения верны, то в Honor Magic 7 Pro будет как раз два телевика. 50 Мп – для ближнего зума и 200 Мп для дальнего. Причём в последнем случае честный оптический зум может быть небольшим – например, 3 или 4x. Однако огромное разрешение сенсора позволит приблизить картинку гораздо сильнее.

Актуальная модель Honor Magic 6 Pro. Фото: PhoneArena.



Такой модуль в итоге может запросто потягаться по зуму с прежними флагманами Galaxy S Ultra, в которых был честный десятикратный оптический зум (в S24 Ultra Samsung зачем-то от него отказалась).

Также отметим, что среди матриц с разрешением 200 Мп, в отличие от 50 Мп, попросту нет маленьких сенсоров. Все известные сенсоры 200 Мп весьма крупные по размерам, что важно для съёмки и особенно захвата света.

Что касается самих смартфонов Magic, то ставка на камеры там не ограничивается числом камер и мегапикселей. Например, актуальные модели Magic 6 получили уникальную главную матрицу от OmniVision, которая показывает себя на удивление хорошо при съёмке быстродвижущихся объектов. В свою очередь, премиальные версии Magic 6 (Ultimate и RSR Porsche Design) имеют ещё более продвинутый главный сенсор с рекордно высоким динамическим диапазоном.

Смартфоны Magic 6 оснащены системой лазерной автофокусировки, а у модели Pro ещё и переменная апертура для главной камеры на манер флагманов Huawei.

Скорее всего, всё перечисленное перейдёт в грядущие модели Magic 7. Причём то, что ранее было в самых дорогих моделях, запросто может оказаться в базовых.

Magic 7 Pro на официальном изображении.



Также Magic 7 вновь приписывают дисплеи с огромной частотой ШИМ более 4000 Гц (хорошо для глаз), ещё более ёмкие кремний-углеродные батареи и большой ворох различных ИИ-функций. Как минимум одна из моделей получит тандемный OLED-экран, отличающийся долговечностью и улучшенными характеристиками.

Презентация флагманов Magic 7 состоится 30 октября.

Напоследок заметим, что конфигурация камер 50+50+50+200 Мп в будущем может стать более популярной. К примеру, инсайдеры сообщают, что именно такой набор нас ожидает в грядущем флагмане Xiaomi 15 Ultra. Однако до его анонса ещё минимум несколько месяцев.