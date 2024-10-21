Vivo готовит смартфон толщиной 7,19 мм

Компания Vivo только недавно представила свою флагманскую серию смартфонов 2024 года. Аппараты X200 получили увеличенные аккумуляторы, улучшенные камеры и более мощный процессор.

Теперь на сайте китайской организации TENNA обнаружился неизвестный смартфон с модельным номером V2429A и батареей ёмкостью 6500 мАч (номинальная ёмкость 6365 мАч). Это значительно больше, чем у смартфонов серии X200.

Аппарат обладает экраном AMOLED 6,67 дюйма с разрешением 2800×1260 (1,5K) и глубиной цвета 1073,74 млн оттенков. Номер напоминает складной Vivo X Fold 4 (V2429), но в перечне характеристик не упоминается наличие второго экрана.

Ещё номер модели имеет сходство с Vivo S19 (V2364A), выпущенным в мае с аккумулятором 6000 мАч.

Внутри V2429A установлен 8-ядерный процессор с частотой 2,63 ГГц. Указаны размеры устройства: 160,35×74,18×7,19 мм, что близко к размерам Vivo S19, толщина которого 7,2 мм. С учётом такого сходства и времени выхода S19, можно предположить, что V2429A представляет собой Vivo S20.

Несмотря на большую батарею, аппарат весит только 185,5 г, что на 6 г легче, чем S19. Этого могли добиться использованием батареи с улучшенным анодом из кремний-углерода.

Представлены конфигурации 8/12/16 ГБ оперативной памяти и 128/256/512 ГБ и 1 ТБ хранилища. Поддерживает 5G, инфракрасный порт, Bluetooth, Wi-Fi, сканер отпечатков под экраном и распознавание лиц.

Процессор пока неизвестен, а Vivo S19 работает на Snapdragon 7 Gen 3 (4 нм). В тестах Geekbench результат составляет более 1100 баллов в одноядерных и около 3300 в многоядерных. В тесте 3DMark Wild Life Performance результаты между 5900 и 6000 баллов.

Аппарат обладает двойной задней камерой 50 Мп и 8 Мп, а также передней 50 Мп.