Доходы главы Microsoft за год выросли до $79,1 млн

Microsoft в минувшем финансовом году, завершившемся 30 июня, переживала взлёты и падения. Это не помешало компании утвердить значительное повышение оплаты труда генерального директора Сатьи Наделлы. На этой неделе стало известно, что за 2024 финансовый год Наделла получил внушительную сумму в размере $79,1 млн в виде акций и наличных.

Microsoft раскрыла, сколько именно получил Наделла, через отчёт в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Эта сумма оказалась значительно выше, чем $48,5 млн, которые он получил в виде акций и наличных за 2023 финансовый год.

Как и в случае с многими генеральными директорами крупных публичных компаний, основная часть выплат Наделле за прошлый финансовый год была представлена в виде опционов на акции Microsoft. Ещё ему полагались денежные стимулы и бонусы в размере $10,66 млн. Согласно отчёту SEC, Наделла запросил уменьшить часть своей выплаты до «всего» $5,2 млн.

Это связано с борьбой с последствиями серии утечек безопасности в 2024 финансовом году. Одна из них произошла летом 2023 года. Группировка из Китая получила доступ к аккаунтам электронной почты Outlook в США и Европе. В начале 2024 года группа из России получила доступ к почтовым аккаунтам некоторых топ-менеджеров Microsoft.

Microsoft заявила, что провела масштабную реорганизацию механизмов безопасности после этих инцидентов. В мае она объявила, что безопасность является главным приоритетом компании. В июне Microsoft сообщила, что будет пересматривать бонусы, включая бонусы для высшего руководства, в зависимости от их личного вклада в улучшение безопасности.

Microsoft также заявила, что Наделла считал, что «производительность компании была крайне высокой», но всё равно попросил Совет директоров Microsoft «уменьшить его денежный бонус». Это позволяет ему взять на себя «персональную ответственность за фокус и скорость, которые потребовали изменения в условиях угроз кибербезопасности».

Даже с этим урезанием денежных бонусов, по сравнению с тем, каким бы он мог быть без проблем с безопасностью, очевидно, что Наделла по-прежнему остаётся одним из самых высокооплачиваемых генеральных директоров Microsoft.