Сбой привел к массовым зависаниям ПК с Windows, вызванным неисправным драйвером. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла сообщил о сотрудничестве с CrowdStrike для решения данной проблемы.

В последние дни пользователи ПК по всему миру столкнулись с серьезной проблемой, когда миллионы устройств на базе Windows зависли на синем экране смерти. Этот сбой стал одним из самых крупных в истории ИТ-систем, затронув множество критически важных секторов.

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Ситуация с зависшими компьютерами была вызвана неисправным драйвером, который был частью обновления от компании CrowdStrike, известной разработкой программного обеспечения для кибербезопасности. Это обновление нарушило загрузку Windows на затронутых системах, что привело к появлению синего экрана смерти (BSOD) на миллионах устройств.

Сбой оказал значительное влияние на различные отрасли, включая банки, авиакомпании, службы экстренной помощи, супермаркеты и больницы. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла подтвердил, что компания осведомлена о проблеме и активно сотрудничает с CrowdStrike, чтобы предоставить пользователям техническую поддержку и инструкции по восстановлению работы их систем.

Несмотря на то, что CrowdStrike уже разработала исправление, процесс его установки требует ручного вмешательства. Это означает, что компаниям, использующим большое количество ПК на базе Windows, придется потратить много времени на перезагрузку каждого устройства.

Исправление требует загрузки в безопасном режиме и удаления определенного файла, что может стать серьезным вызовом для организаций, которые зависят от быстрого восстановления своих систем. CrowdStrike также опубликовала рекомендации по обходным путям в зависимости от типа системы, что должно помочь пользователям в этой сложной ситуации.