Ситуация между Microsoft и OpenAI, когда-то считаемая образцом партнерства в сфере технологий, сейчас осложнена внутренними конфликтами и изменениями в условиях сотрудничества.

Партнерство между Microsoft и OpenAI, когда-то считавшееся образцом сотрудничества, сейчас переживает серьезные испытания. Недавний отчет The New York Times указывает на то, что у разработчика ChatGPT есть возможность выйти из этой сделки.



Ситуация начала ухудшаться после увольнения Сэма Альтмана, генерального директора OpenAI. Это неожиданное решение заставило Microsoft, а именно ее CEO Сатью Наделлу, пересмотреть свои инвестиции в стартап. Финансовые трудности и опасения по поводу стабильности бизнеса, а также внутренние разногласия усугубили напряжение между компаниями.



Важным фактором стало то, что первоначальная сделка обязывала OpenAI закупать вычислительные мощности исключительно у Microsoft. В последние годы стартап пытался пересмотреть эти условия, чтобы получить больше ресурсов для обучения своих языковых моделей. Многие сотрудники OpenAI выражали недовольство недостатком предложенных мощностей. Это создало беспокойство среди руководства Microsoft, поскольку успехи их AI-технологий стали слишком зависимыми от работы OpenAI, что привело к постепенному дистанцированию компании от партнерства.



Кроме того, Microsoft потратила более 650 миллионов долларов на привлечение команды Inflection, а ее основателя Мустафу Сулеймана назначили руководителем новой группы, занимающейся разработкой AI-технологий на базе программного обеспечения OpenAI. Это вызвало недовольство у Альтмана и его команды, особенно после инцидента, когда, по сообщениям анонимных источников, Сулейман выразил гнев по поводу того, что OpenAI не предоставляет новые технологии достаточно быстро.



В итоге Microsoft согласилась разрешить OpenAI закупать вычислительные мощности у конкурентов, включая Oracle, с контрактом на 10 миллиардов долларов. Кроме того, партнеры обсуждали возможность снижения цен на вычислительные мощности в будущем, однако результаты этих переговоров пока остаются в секрете.



Интересный аспект заключается в том, что в соглашении предусмотрен пункт, позволяющий OpenAI выйти из партнерства. Как только стартап создаст общий искусственный интеллект, который сможет конкурировать с человеческим умом, он сможет ограничить доступ Microsoft к своим технологиям. Более того, решение о сроках выпуска общего ИИ будет принимать совет директоров OpenAI, что придаст им большую гибкость в отношениях с Microsoft.



Несмотря на все сложности, обе компании не делали резких заявлений и продолжают утверждать, что сотрудничество продолжается. Недавно Microsoft приняла участие в новом раунде финансирования, где также участвовали NVIDIA и другие инвестиционные компании. В результате стартап привлек 6,6 миллиарда долларов, а также открыл кредитную линию на еще 4 миллиарда.