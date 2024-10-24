Oppo Find X8 будет продаваться и за пределами Китая

Компания Oppo на протяжении нескольких недель рекламировала появление серии смартфонов Find X8, постепенно раскрывая подробности. Этот день настал, и компания представила новые флагманские Android-смартфоны в Китае.

Ранее Oppo рассказывала, что эти аппараты оснащены флагманским процессором MediaTek Dimensity 9400, камерами Hasselblad, беспроводной зарядкой, ползунком для уведомлений и степенями защиты IP68 и IP69. Теперь компания сообщила, что оба устройства поддерживают проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную 50 Вт. Проводная зарядка через зарядные устройства PPS ограничена 33 Вт.

Серия Find X8 поддерживает экосистему магнитных аксессуаров Oppo Mag через дополнительный чехол. Аксессуары Oppo Mag включают ультратонкий аккумулятор, аккумулятор 20 000 мА·ч мощностью 80 Вт и беспроводное зарядное устройство мощностью 50 Вт с охлаждающим вентилятором.

Программная оболочка Color OS 15 приносит ряд новшеств. Наиболее заметным дополнением для любителей фотографии является инструмент удаления отражений на фотографиях.

Смартфоны предлагают функцию Shadowless Snapshot. Достаточно поднять руку, чтобы захватить чёткие изображения вместо использования специального режима съёмки. Oppo сравнила эту возможность с iPhone 16 Pro Max. Другие заметные функции камеры включают более качественные Live Photos, режим мягкого света для портретов и три фотографических стиля/профиля для имитации плёночных изображений.

Find X8 Pro обладает экраном OLED 6,78 дюйма (2780 x 1264, 120 Гц, пиковая яркость 4500 нит) и аккумулятором 5910 мА·ч. Здесь две перископические камеры: 50 Мп с 3-кратным зумом (f/2.6) и 50 Мп с 6-кратным зумом (f/4.3). Основная камера 50 Мп с f/1.6 и сверхширокоугольная 50 Мп (угол обзора 120 градусов). Разрешение передней камеры — 32 Мп.

Есть и кнопка затвора камеры, как у iPhone 16. На неё можно нажимать для съёмки и проводить для изменения масштаба. Это первый Android-смартфон с подобной многофункциональной кнопкой камеры.

Стандартный Find X8 работает на Dimensity 9400, экран OLED 6,59 дюйма (2760 x 1256, 120 Гц, пиковая яркость 4500 нит) и аккумулятор на 5630 мА·ч. Его толщина — 7,85 мм, а вес — 193 г.

Find X8 получил основную камеру 50 Мп с f/1.8, сверхширокоугольную 50 Мп (угол обзора 120 градусов) и перископическую камеру 50 Мп с 3-кратным зумом (f/2.6). Oppo утверждает, что последняя является первой в мире «инверсированной» перископической камерой. Это нововведение позволяет добиться на 33% меньшего размера модуля. Разрешение передней камеры — 32 Мп.

Oppo только что подтвердила, что эти аппараты скоро появятся на глобальных рынках. Пока же Find X8 имеет стартовую цену в 4199 юаней за 12 ГБ/256 ГБ. Find X8 Pro стартует с 5299 юаней за версию 12 ГБ/256 ГБ. Доступны и версии на 512 ГБ и 1 ТБ.