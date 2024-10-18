ColorOS 15 насыщена искусственным интеллектом

Компания Oppo представила новую версию своей программной оболочки ColorOS 15. Она основана на Android 15 и делает акцент на искусственном интеллекте. Есть множество визуальных изменений и улучшений различных приложений.

Одной из самых интересных новинок ColorOS 15 является «параллельная анимация». Она позволяет нескольким окнам работать одновременно. ColorOS 15 представляет так называемые «улучшенные эффекты движения». Они обещают более последовательный опыт прокрутки в приложениях.

Большинство устройств в играх смогут поддерживать в среднем 116,7 кадров/с. Это же касается видеозвонков. Китайский производитель утверждает, что средняя скорость установки приложений увеличена на 26%. Ещё Oppo обещает, что начальная скорость загрузки альбомов сторонних приложений будет на 50% быстрее.

В основе ColorOS 15 лежит Aurora Engine. Это новая архитектура рендеринга, использующая нетрадиционный метод параллельного отклика вместо последовательного. Это решение обеспечивает 18% улучшение скорости отклика управления и 40% увеличение стабильности управления.

Также Oppo представила Tidal Engine — ещё одно решение, которое улучшает производительность декодирования мультимедиа и время распаковки файлов. Ожидается, что Tidal Engine повысит динамическое распределение кэша в три раза более эффективно, чем ускорение инструкций.

Что касается улучшений в области ИИ, ColorOS 15 включает Супер Ассистента. Он предлагает расширенные возможности взаимодействия, такие как однокнопочные запросы на экране, распознавание экрана для вопросов и ответов, круговые вопросы и фото-вопросы.

Ассистент AI Office предлагает несколько полезных функций. Это AI Voice Summary, AI Document Management, AI Notes и AI Help Writing. Эти инструменты ИИ предназначены для упрощения различных задач, которые обычно занимают много времени.

Новый ИИ Ассистент Изображений Oppo превращает фотографии в современные изображения благодаря передовым возможностям. Такие функции, как AI Ultra HD Pixels, AI Anti-smear, AI De-glare и AI Pedestrian Removal, встроены в систему, чтобы сделать редактирование фотографий простым и удобным.

Помимо оболочки, Oppo представила график обновлений ColorOS 15, но только для выпущенных в Китае устройств. Недавние смартфоны, такие как Oppo Find X7 и Oppo N3 Flip, получат обновление уже в ноябре. Более старые модели, такие как Oppo Reno9 5, не смогут обновиться до марта 2025 года.