Oppo Find X8 и Find X8 Pro анонсируют 24 октября

Компания Oppo планирует анонсировать смартфоны Find X8 и Find X8 Pro в Китае уже 24 октября. В преддверии этого события в интернет попали спецификации обоих устройств.

Oppo Find X8 получит плоский экран Tiama OLED 6,59 дюйма с частотой 120 Гц. Максимальная яркость у него составит 4500 нит, есть поддержка ШИМ 2160 Гц. Установлен новый процессор Dimensity 9400, память LPDDR5x и хранилище UFS 4.0. Ёмкость батареи равна 5630 мАч, проводная зарядка 80 Вт и беспроводная 50 Вт (магнитная).

Передняя камера здесь 32 Мп на сенсоре Sony MX615. Сзади три камеры Hasselblad, с основной 50 Мп с сенсором LYT-700 с оптической стабилизацией изображения. Есть сверхширокоугольная 50 Мп Samsung JN5 и 50 Мп LYT-600 с 3-кратным перископическим телеобъективом с оптической стабилизацией.

Толщина корпуса равна 7,85 мм, вес - 193 г. Передняя и задняя панели изготовлены из стекла Corning Gorilla Glass. Имеется защита уровня IP68/69. Будут предложены конфигурации 12 ГБ+256 ГБ, 12 ГБ+512 ГБ, 16 ГБ+256 ГБ, 16 ГБ+512 ГБ и 16 ГБ+1 ТБ. На выбор даются цвета чёрный Starry Black, синий Breeze Blue, белый Light White и розовый Bubble Pink.

Модель Find X8 Pro получила экран BOE 6,78 дюйма с частотой 120 Гц, максимальной яркостью 4500 нит и 2160 Гц ШИМ. Здесь тоже есть Dimensity 9400, память LPDDR5x и хранилище UFS 4.0. Ёмкость батареи выросла до 5910 мАч, зарядка 80 Вт и 50 Вт магнитная беспроводная в наличии.

Передняя камера также 32 Мп Sony MX615. Среди задних камер 50 Мп LYT-800 с OIS, 50 Мп сверхширокоугольная Samsung JN5, 50 Мп LYT-600 с 3-кратным перископическим телеобъективом с OIS и ещё 50 Мп IMX858 с 6-кратным перископическим телеобъективом с OIS. Поддерживаются режимы портретной съёмки Hasselblad, включая мягкий свет и фильтры Fuji. Имеется отдельная кнопка быстрой съёмки.

Толщина корпуса равна 8,24 мм и вес 215 г, с Corning Gorilla Glass и IP68/69. На выбор есть конфигурации 12 ГБ+256 ГБ, 12 ГБ+512 ГБ, 16 ГБ+256 ГБ, 16 ГБ+512 ГБ, 16 ГБ+1 ТБ и специальное издание Satellite с 16 ГБ+1 ТБ. Среди цветов — чёрный Starry Black, синий Breeze Blue и белый Light White.

Общими характеристиками являются оптический сканер отпечатков под экраном, стереодинамики, ИК-передатчик, линейный движок по оси X, NFC и Beacon Link с поддержкой звонков по Bluetooth. Установлена Android 15 с оболочкой ColorOS 15.