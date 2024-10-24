Этот Power Bank с быстрой зарядкой совместим с моделями Find X8 и имеет два порта - USB-C и USB-A.

Oppo анонсировала новый портативный аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Ожидается, что аксессуар будет продемонстрирован на мероприятии, посвящённом запуску серии смартфонов Oppo Find X8. Фотографии устройства появились на плакатах в китайской соцсети Weibo, предоставляя некоторую информацию о продукте.

Этот Power Bank с быстрой зарядкой на 80 Вт совместим с моделями Find X8 и судя по изображениям, оснащён двумя портами: USB-C и USB-A. Скорее всего, сам аккумулятор будет заряжаться через USB-C. Его ёмкость составляет 12 000 мАч, однако неизвестно, сколько раз он сможет полностью зарядить новый смартфон. Время полного заряда тоже ещё не уточнено, хотя на корпусе присутствует индикатор уровня зарядки. Сообщается, что устройство устойчиво к износу и может использоваться на борту самолёта.

Ожидается, что более подробная информация, включая стоимость Oppo 80W Flash Charge Power Bank, будет предоставлена на презентации Find X8 в Китае 24 октября.