Exynos 1580 станет шагом вперёд для линейки смартфонов Galaxy A

Процессоры Samsung Exynos средней категории никогда не были лидерами. Новый чип компании может изменить такое положение дел и дать повышение производительности аппаратам средней ценовой категории.

Samsung Semiconductor разместила информацию о чипе Exynos 1580 4 нм на своём сайте. Выглядит он как значительный шаг вперёд для бюджетных решений компании. Самым большим улучшением стал процессор с тремя кластерами. Он состоит из одного ядра Cortex-A720 с частотой 2,9 ГГц, трёх Cortex-A720 2,6 ГГц и четырёх маломощных ядер Cortex-A520 1,95 ГГц. Это серьёзное улучшение по сравнению с Exynos 1480, который состоял из четырёх ядер Cortex-A78 и четырёх Cortex-A55.

Прошлогодний чип впервые получил графический процессор AMD. Exynos 1580 предлагает ещё более быстрый GPU AMD Xclipse 540. Samsung утверждает, что он на 37% быстрее, чем у предыдущего поколения, и на 20% быстрее при том же уровне потребления энергии. Улучшения в основном связаны с использованием двух так называемых процессоров рабочих групп вместо одного, увеличенным кешем GL2 и удвоенным количеством вычислений FMA/текстурных блоков.

Samsung говорит, что чип оснащён нейронным процессором (NPU) с мощностью вычислений 6000 MACS или 14,7 TOPS. NPU Exynos 1480 также обеспечивал 6000 MACS ИИ-производительности. Это значит, что возможности ИИ остались неизменными или улучшились ненамного.

Других значительных улучшений мало, за исключением поддержки Bluetooth 5.4 и улучшенного шумоподавления для захвата фото/видео. В остальном оба чипа обладают такими функциями, как модем 5G с максимальной скоростью входящего соединения 5,1 Гбит/с, Wi-Fi 6E, поддержка фото 200 Мп, захвата видео в 4K/60fps и частоты обновления экранов 144 Гц на разрешении FHD+.

Можно предположить, что Exynos 1580 появится в составе смартфона Galaxy A56.