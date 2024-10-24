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Vlad_37
Samsung Galaxy A53 5G обновлен октябрьским исправлением безопасности в Европе
Октябрьское обновление безопасности поступило для Samsung Galaxy A53 5G в Европе с версией прошивки A536BXXSCEXIA.

До конца октября осталось чуть больше недели, и Samsung продолжает обновлять лучшие телефоны в своем каталоге, как серии Galaxy S, Galaxy Z и Galaxy Note, так и семейство Galaxy A, последним патчем безопасности Android на текущий месяц.

Хорошим доказательством тому служит тот факт, что после недавнего обновления Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy S22, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip3 корейская компания начала распространять октябрьское обновление Android на одно из своих самых продаваемых устройств среднего класса последних лет - Samsung Galaxy A53 5G.

Как подтверждает SamMobile, южнокорейская компания начала выпуск октябрьского обновления Android 2024 для Samsung Galaxy A53 5G в большом количестве европейских стран.

Новое обновление программного обеспечения для Samsung Galaxy A53 5G в Европейском Союзе с версией прошивки A536BXXSCEXIA принесет с собой октябрьский патч безопасности 2024, который устраняет более четырех десятков уязвимостей в области конфиденциальности и безопасности, обнаруженных как Google, так и самой Samsung, исправляет несколько общих ошибок, обнаруженных в Galaxy UI в предыдущих версиях One UI, а также повышает производительность и стабильность этого устройства.

Samsung Galaxy A53 5G вышел на рынок в начале 2022 года с Android 12, позже в том же году он был обновлен до Android 13, в конце 2023 года получил Android 14 с One UI 6 и, как ожидается, будет обновлен до One UI 7 с Android 15 в начале следующего года.

Если у вас есть Samsung Galaxy A53 5G и вы хотите проверить, получили ли вы уже это новое обновление безопасности, все, что вам нужно сделать, это зайти в панель настроек смартфона и перейти в раздел «Обновление ПО».



#android #samsung galaxy a53
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