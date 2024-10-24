Такое мнение выразили действую и бывшие сотрудники компании

Корейскому гиганту сложно установить свои позиции в индустрии, будь то через его полупроводниковое подразделение или в секторе HBM. Финансовые отчёты Samsung за квартал не оправдали прогнозов, и компания даже открыто признала снижение объёмов бизнеса, что свидетельствует о трудностях, с которыми она сталкивается. Недавний опрос, проведённый с участием текущих и бывших сотрудников Samsung, подтвердил наличие кризиса, связанного с управлением компании.

Эксперт, который проводил этот опрос, в настоящее время трудится в Qualcomm и ранее был сотрудником Samsung. В исследовании приняли участие 24 действующих и семь бывших работников, которые отмечали, что усиливающаяся конкуренция и неэффективные управленческие решения стали причиной текущих проблем. 71% респондентов указали на то, что темпы технологических инноваций Samsung значительно отстают от конкурентов, добавив, что высшее руководство компании слишком сосредоточено на достижении краткосрочных результатов.

Кроме непосредственного влияния на рынок, работники выражали мнение, что корпоративная атмосфера в компании не способствует активному развитию. Они поднимали вопрос о неверном отношении со стороны руководства к персоналу, что затрудняет эффективное внутреннее общение. Существуют мнения, что Samsung не предлагает своим сотрудникам конкурентоспособные условия оплаты, несмотря на то, что операционная прибыль компании выше, чем у SK Hynix. Это негативно сказывается на моральном состоянии работников и, в конечном итоге, замедляет инновационные процессы и рост.

Когда их спрашивали о возможных способах улучшения ситуации, сотрудники рекомендовали подумать о повышении компенсационных пакетов и сосредоточиться на целях долгосрочного развития, а не на краткосрочных победах над конкурентами. Тем не менее, на практике дела в Samsung обстоят иначе: компания не смогла воспользоваться возможностями, такими как привлечение NVIDIA в качестве клиента HBM. Эти обстоятельства могут негативно повлиять на устойчивость бизнеса и в итоге предоставить конкурентам преимущество.