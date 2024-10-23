Samsung готовит складной аппарат нового формата

Компания Samsung готовится расширить линейку складных устройств. Очередной складной смартфон будет тройным, и его ждут уже в 2025 году. Устройство уже прошло разработку компонентов, что указывает на готовность к началу коммерческой реализации. Решение остаётся за мобильным подразделением Samsung eXperience.

В настоящее время единственным трижды складываемым смартфоном является Huawei Mate X2, продающийся только в Китае. Если Samsung выпустит свою модель на глобальном рынке, она может стать первой в мире. Новый форм-фактор преобразуется из планшета в компактный смартфон, что расширяет доступные сценарии применения.

Пока нет информации о технических характеристиках. Патенты в отрасли намекают на инновационные механизмы шарниров и интеграцию сенсоров. Учитывая опыт Samsung в производстве складных смартфонов, новый аппарат может получить самый современный процессор Snapdragon 8 Elite.

Этот чип принёс прирост графической производительности на 40% и улучшение трассировки лучей на 35% по сравнению с Galaxy Z Fold 6. Это делает устройства на нём подходящими для выполнения требовательных задач, таких как игры и многозадачность. Процессор также содержит улучшенный NPU.