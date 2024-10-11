Honor X5b скоро поступит на прилавки магазинов

Китайский производитель мобильных устройств Honor, похоже, скоро намеревается выпустить новый бюджетный смартфон. Honor X5b только что прошёл сертификацию, что указывает на его грядущий международный релиз. Это очередная модель данной линейки устройств.

Смартфон китайского бренда заметили на Google Play Console с номером GFY-LX2P. Благодаря этому стали известны некоторые характеристики устройства. Honor X5b обладает экраном с каплевидным вырезом, окружённым широкими рамками. Внутри находится камера.

Этот смартфон может быть преемником Honor X5 или просто новой моделью, которая в иерархии устройств находится ниже прошлогодних Honor X9b и X8b. Аппарат работает на процессоре MediaTek Helio G36, и у него 4 ГБ оперативной памяти. Установлена система Android 14. Разрешение экрана составляет 1620 x 720 (HD+) при плотности пикселей 320 ppi.

Ранее в этом году компания выпустила Honor X6b. У этого смартфона экран TFT LCD размером 6,56 дюйма с разрешением HD+ и частотой 90 Гц. Он получил процессор MediaTek Helio G85, до 6 ГБ памяти и 256 ГБ хранилища. Сзади находятся две камеры с основной 50 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 5200 мАч и мощность зарядки 35 Вт.