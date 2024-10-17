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Honor выпускает премиальный планшет GT Pro на Snapdragon 8s Gen 3
Honor предлагает планшет с 16 ГБ памяти

Компания Honor представила очередной планшет, модель GT Pro, которая кажется достойной альтернативой флагманам. Хотя устройство не обладает лучшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, оно работает на близком к нему по характеристикам Snapdragon 8s Gen 3.

Однако это далеко не единственное достоинство данного устройства Honor. GT Pro оснащён отличным экраном OLED 12,3 дюйма с разрешением 3K (3000 × 1920 пикселей) и частотой 144 Гц. Производитель обещает яркость до 1600 нит.

Планшет получил четыре динамика с поддержкой IMAX Enhanced. Устройство работает на MagicOS 8.0 поверх Android 14, а в следующем году должно получить обновление до Android 15.

Помимо быстрого процессора, GT Pro получил 16 ГБ оперативной памяти, что редко встречается на Android-устройствах. Объём хранилища достигает 512 ГБ. Используется система охлаждения с радиатором площадью 40000 мм². Она позволяет устройству оставаться прохладным даже во время продолжительных игровых сессий.

Есть и более дешёвые конфигурации планшета с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ памяти. Пока Honor GT Pro анонсирован только в Китае. Ожидается, что вскоре он станет доступен по всему миру.

GT Pro поддерживает стилус Magic Pencil 3, но он продаётся отдельно и стоит $100. Самая дешёвая модель самого планшета стоит около $350, а самая дорогая — $465. По информации с сайта Honor, планшет поступит в продажу 22 октября.

#honor #планшеты
Источник: phonearena.com
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