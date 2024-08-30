Браузер Vivaldi получает поддержку процессоров на архитектуре Arm

Операционная система Windows на Arm получает поддержку ещё одной важной программы. Количество браузеров здесь увеличилось благодаря появлению Vivaldi. Этот браузер получил нативную поддержку архитектуры Arm и процессоров вроде Qualcomm Snapdragon X Elite. Почти все другие популярные браузеры уже имеют поддержку этой системы, в том числе Google Chrome, Brave, Opera, Firefox и, конечно, Microsoft Edge.

Vivaldi для Windows на Arm тестировали на протяжении нескольких последних месяцев. Первая сборка была представлена в середине апреля, ещё до появления ноутбуков на новом процессоре Snapdragon X. Получив финальный вариант браузера, можно не опасаться нестабильности в работе, которая встречалась в тестовых сборках.

Версия Vivaldi 5.9 принесла ряд функциональных возможностей. В частности, появилась возможность переименовывать вкладки. Если у вас бывает открыто несколько вкладок похожего содержания, можно дать им название. Переименовывать можно также группы вкладок для упрощения организации по определённым темам.

Появилась новая панель просмотра синхронизированных вкладок с других устройств. До сих пор нужно было пользоваться выпадающим меню, а новая панель кажется более удобной. Здесь есть разделение по разным устройствам, рабочим пространствам и группам вкладок в виде древовидной структуры.

Появилась поддержка перетаскивания файлов из панели загрузок. Это избавляет от необходимости открывать Проводник.



