Операционная система Windows на Arm получает поддержку ещё одной важной программы. Количество браузеров здесь увеличилось благодаря появлению Vivaldi. Этот браузер получил нативную поддержку архитектуры Arm и процессоров вроде Qualcomm Snapdragon X Elite. Почти все другие популярные браузеры уже имеют поддержку этой системы, в том числе Google Chrome, Brave, Opera, Firefox и, конечно, Microsoft Edge.
Vivaldi для Windows на Arm тестировали на протяжении нескольких последних месяцев. Первая сборка была представлена в середине апреля, ещё до появления ноутбуков на новом процессоре Snapdragon X. Получив финальный вариант браузера, можно не опасаться нестабильности в работе, которая встречалась в тестовых сборках.
Версия Vivaldi 5.9 принесла ряд функциональных возможностей. В частности, появилась возможность переименовывать вкладки. Если у вас бывает открыто несколько вкладок похожего содержания, можно дать им название. Переименовывать можно также группы вкладок для упрощения организации по определённым темам.
Появилась новая панель просмотра синхронизированных вкладок с других устройств. До сих пор нужно было пользоваться выпадающим меню, а новая панель кажется более удобной. Здесь есть разделение по разным устройствам, рабочим пространствам и группам вкладок в виде древовидной структуры.
Появилась поддержка перетаскивания файлов из панели загрузок. Это избавляет от необходимости открывать Проводник.