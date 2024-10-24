До анонса iPhone SE 4 остаётся несколько месяцев

iPhone SE 4 станет следующим смартфоном компании Apple. Ожидается, что он получит значительные изменения как внутри, так и снаружи по сравнению с предыдущими моделями. Дизайн могут позаимствовать у iPhone 14, а вместо Touch ID поставить Face ID. Также может быть обновлена основная камера с разрешением 48 Мп, как iPhone 15.

Очередной отчёт аналитика Мин-Чи Куо рассказывает, что скоро должно стартовать промышленное производство. Анонса устройства ждут в первом квартале, скорее всего в марте. Массовое производство может быть запущено в декабре нынешнего года. Аналитик прогнозирует, что с декабря до первого квартала выпустят 8,6 млн аппаратов.

Нынешний iPhone SE представили в 2022 году, поэтому за три года он успел устареть. Если верить слухам, iPhone SE 4 по производительности опередит iPhone 15, так как устройство будет поддерживать Apple Intelligence. Будет установлен процессор Apple A18 и 8 ГБ памяти, что является минимальным требованием для работы набора ИИ-функций. iPhone 15 и 15 Plus Apple Intelligence лишены.

Недавно инсайдер источник опубликовал макеты iPhone SE 4, а также описание упомянул неизвестную ранее версию iPhone SE 4 Plus.