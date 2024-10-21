За первые три недели продажи iPhone 16 не разочаровали Apple

Многие считают линейку iPhone 16 незначительным обновлением, но в очередной раз сообщается, что продаются они лучше, чем в прошлом году к этому времени продавались iPhone 15. Bloomberg ссылается на Counterpoint Research и сообщает, что покупатели всё чаще выбирают более дорогие модели. iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max увеличили продажи на 44% по сравнению с 2023 годом.

Данные охватывают всего три недели, так что окончательные выводы делать рано. В 2023 году производственные проблемы повлияли на ранние продажи линейки iPhone 15, напоминает аналитик Counterpoint Иван Лам. К тому же айфоны столкнулись с жёсткой конкуренцией со стороны серии Huawei Mate 60, которая привлекла китайских покупателей. Этот смартфон продолжает хорошо продаваться и сейчас.

Лам считает, что благодаря устранению проблем с производством, стабильным ценам и хорошим отзывам со стороны переходящих на новые модели пользователей iPhone серия iPhone 16 показала рост продаж в Китае. С учётом местных ограничений Пекина на модели искусственного интеллекта иностранной разработки, Apple может в дальнейшем потребоваться сотрудничать с китайскими компаниями, такими как Baidu, для продолжения роста на этом рынке.

Владельцы iPhone 16 в Евросоюзе также вряд ли скоро увидят все возможности Apple Intelligence из-за строгих европейских регулирований. В США Apple сотрудничает с OpenAI для своего генеративного ИИ на основе ChatGPT. В Китае одобрение получили только местные компании, занимающиеся генеративным ИИ, а ChatGPT там недоступен для коммерческого использования.

Huawei тем временем за последнее время показала рост поставок на 44% в Китае, тогда как у Apple зафиксировано снижение на 6%.