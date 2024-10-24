Госзакупки iPhone в России выросли в четыре раза, несмотря на шпионские скандалы и рекомендации отказаться от их использования

Госзакупки iPhone в России резко увеличились в 2024 году, несмотря на выявленные угрозы безопасности и рекомендации отказаться от продукции Apple. За первые девять месяцев этого года расходы на американские смартфоны выросли в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив почти 6,9 миллиона рублей. Это произошло даже на фоне прошлогодних шпионских скандалов, связанных с уязвимостями в устройствах Apple, которые использовались для слежки.

Среди основных покупателей iPhone оказались такие организации, как "Теплоэнерго" из Санкт-Петербурга, телекомпания "Югра", технопарк "ИТ-парк" и Государственный Кремлевский дворец. Одна из причин популярности iPhone среди госучреждений — наличие специальных функций для людей с ограниченными возможностями, таких как Voice Over.

Помимо iPhone, наибольшее количество смартфонов, закупленных госучреждениями, составляют устройства Samsung — на них было потрачено около 41 миллиона рублей. Также в списке популярных брендов оказались китайские производители Realme и Xiaomi.

Интересно, что всплеск интереса к iPhone произошел на фоне серьёзных инцидентов, связанных с их безопасностью. В 2023 году ФСБ России выявила уязвимость в устройствах Apple, которую, как утверждается, использовали спецслужбы США для получения доступа к информации пользователей. Эта уязвимость затронула устройства, зарегистрированные на дипломатические представительства и госучреждения, а также устройства дипломатов из разных стран, включая НАТО и Китай.

После этого многие ведомства рекомендовали сотрудникам отказаться от использования iPhone в рабочих целях. В частности, такие рекомендации были даны сотрудникам МЧС и ряду других государственных структур. Однако, несмотря на предупреждения, часть чиновников продолжает использовать эти смартфоны. Например, глава МИД России Сергей Лавров отказался от iPhone, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напротив, по-прежнему пользуется этим устройством.

Также стоит отметить, что с октября 2023 года Apple прекратила работу официального русскоязычного сайта и удалила всю информацию о продуктах на русском языке, поддерживая санкции против России. Русскоязычный магазин компании был закрыт, а посетители сайта теперь перенаправляются в службу поддержки.