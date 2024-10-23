Сегодня компания только прощупывает рынок генеративного ИИ.

За несколько дней до публичного дебюта Apple Intelligence новый отчет предполагает, что технологии, возможно, придется "играть в догонялки" с нынешними лидерами отрасли, в частности, с OpenAI. Несмотря на это, у Apple могут быть стратегические ходы, чтобы преодолеть первоначальные трудности.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, внутренние исследования Apple показывают, что их система искусственного интеллекта в настоящее время отстает от конкурентов на рынке, таких как ChatGPT. По имеющимся данным, ChatGPT примерно на 25% точнее и способна отвечать на 30% больше запросов по сравнению с фирменным ИИ Apple. Кроме того, Гурман утверждает, что некоторые сотрудники Apple считают, что их технология генеративного ИИ отстает от лидеров в этой области как минимум на два года.

Однако Apple не чуждо медленное освоение рынков. У компании есть хорошо задокументированный подход к совершенствованию своих предложений перед публичным выпуском. Мы уже сталкивались с этой стратегией при создании iPod, iPhone, а в последнее время – Apple Watch и складных устройств. Исторически сложилось так, что Apple предпочитает дать конкурентам возможность выступить первыми, понаблюдать за их ошибками, а затем представить более совершенное и удобное для пользователей устройство, созданное на основе последних инноваций отрасли.

Тем не менее, двухлетняя задержка в такой быстро развивающейся области, как генеративный ИИ, является существенной. К тому времени, когда Apple Intelligence достигнет своей прогнозируемой зрелости в 2026 году, неизвестно, каких новых успехов добьются конкуренты.

Несмотря на очевидные неудачи, у Apple есть ключевые преимущества, которые могут помочь ей быстро сократить разрыв. Гурман отмечает, что непревзойденная лояльность к бренду Apple, ее огромные ресурсы и история процветания – все это может сыграть в пользу компании.

"Apple либо разработает, либо наймет, либо приобретет свой путь в верхний эшелон ИИ-компаний".