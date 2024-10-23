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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новые Apple iPhone 16 и iPad mini можно восстанавливать беспроводным методом при помощи донорского устройства
Ещё одно ложное значение термина «переносица».

Компания Apple на предприятиях своих подрядчиков давно использует технологию беспроводного обновления ПО на запечатанных в коробках новых устройствах, когда они готовятся к отгрузке. Теперь у соответствующих методов обновления ПО появилось и весьма полезное потребительское применение. Как сообщает 9to5Mac, семейство смартфонов iPhone 16 изначально поддерживает режим восстановления с использованием «донорского» устройства под управлением iOS 18. Они сопрягаются по беспроводному интерфейсу, и от пользователя только требуется следить за прогрессом восстановления и уровнем заряда их аккумуляторов. Информация для восстановления хранится в специальном разделе твердотельного накопителя смартфонов.

Источник изображения: 9to5Mac

Примечательно, что представленный недавно iPad mini нового модельного года поддерживает аналогичную процедуру восстановления и для операционной системы iPadOS 18. По всей видимости, эту функцию Apple предусмотрела для всех своих мобильных устройств, представляемых этой осенью. Работу над ней она вела с 2020 года, и только теперь решилась реализовать на практике.

#apple #ios 18 #ipad mini #аварийное восстановление системы
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