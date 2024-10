Towers of Aghasba скоро позволит вступить в должность младшего архитектора

В игре Towers of Aghasba вам предстоит стать младшим архитектором, пытающимся оживить находящиеся в упадке коррумпированные земли вокруг. Это сложная задача, требующая глубокого понимания окружающих местностей и обширного исследования. Уникальность этой игры в том, что игрок получает значительную свободу действий. Это креативная песочница, где основная миссия заключается в восстановлении цивилизации Шиму.

На презентации предварительного показа генеральный директор, соучредитель и игровой директор Dreamlit Games, Канг Ле, рассказал об игре. Он упомянул, что студия Ghibli оказала значительное влияние на проект. Фильмы, такие как «Навсикая из долины ветров», послужили основным источником вдохновения. Помимо этого, повлияли на её создание игры вроде Shadow of the Colossus и Minecraft. При выборе направления строительства в игре были учтены The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Animal Crossing: New Horizons.

Ранний доступ уже не за горами. Игроки вскоре смогут погрузиться в игру, созданную инди-студией Dreamlit Games в партнёрстве с Kowloon Nights. Эта инвестиционная компания помогала с такими проектами, как Spiritfarer, Sifu, Tchia и Sea of Stars. Towers of Aghasba официально выйдет в ранний доступ 19 ноября на PlayStation 5 и в Steam по цене $29,99. Кроме того, оформившие предзаказ на PlayStation 5 получат дополнительные бонусы. Это эксклюзивные украшения острова, уникальные маски и даже собственный маунт Harelope.





Даже в период раннего доступа в игре будет множество контента: три уникальные экосистемы для восстановления и три разных типа городов для строительства. Для любителей фауны и флоры предусмотрено более 40 существ для изучения и 120 растений для выращивания и сбора. Также подтверждено наличие рыбалки и более 150 рецептов украшений.