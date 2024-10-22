Android 15 приносит проблемы пользователям Pixel 6

Недавние посты на форумах Reddit указывают на то, что некоторые устройства Pixel 6 перестают работать после обновления до новой системы Android 15. Такое происходит, если задействовать новую функцию «Личное пространство». Проблема затрагивает не всех, но количество случаев растёт, и Google пока не дала официального ответа.

Проблема возникает, когда пользователи включают функцию «Личное пространство» на Pixel 6. Двое пользователей подробно описали свой опыт. Один сообщил, что устройство перестало отвечать сразу после запуска приложения в «Личном пространстве». Другой столкнулся с проблемой во время обычного использования устройства, несмотря на достаточный заряд аккумулятора.

Оба пользователя описали свои аппараты как «полностью умершие». Стандартные методы устранения неполадок, такие как одновременное нажатие кнопок питания и уменьшения громкости, не помогли. Подключение устройств к компьютеру также оказалось бесполезным.

Первоначально высказывались предположения, что проблема может быть связана с профилями пользователей. Так было с обновлением до Android 14, но сейчас точная причина остаётся неясной. Появляются новые сообщения о выходе из строя устройств. Это указывает на то, что проблема может быть не ограничена только функцией «Личное пространство».

Android 15 приносит несколько новых функций для повышения конфиденциальности и безопасности. Функция «Личное пространство» позволяет пользователям скрывать приложения и данные в защищённой и изолированной среде. Другие ключевые функции Android 15 включают в себя обнаружение краж, улучшенную многозадачность для складных устройств и лучшую интеграцию с устройствами умного дома.

Обновление на других моделях Pixel тоже вызвало кое-какие проблемы. Могут существовать проблемы совместимости или ошибки, специфичные для Pixel 6. Обладателям этих аппаратов рекомендуется не включать функцию «Личное пространство», пока проблема не будет решена.