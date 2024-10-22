ColorOS 15 полностью изменит ваш мобильный телефон OPPO.

Компания OPPO объявила о запуске ColorOS 15 - новой версии своего пользовательского интерфейса, который появится в ближайшие несколько месяцев вместе с Android 15. Анонс был сделан во время мероприятия в Китае, где были раскрыты основные новые функции, которые появятся вместе с запуском ColorOS 15.

После выхода Android 15 для Pixel другие производители начали гонку за право первыми выпустить новую версию для своих устройств. Мы видим, что на данный момент лидирует Motorola. Но ни одна компания не хочет оставаться позади, и OPPO, похоже, намерена дать бой.

В ходе презентации выяснилось, что OPPO сосредоточила обновление на существенном улучшении визуального аспекта. В частности, новые функции сосредоточены на новых анимациях, а также на обновленном общем дизайне, характерном для новой версии Android.

Изменения в визуальной части напрямую влияют на производительность ColorOS 15. OPPO стремится сделать пользовательский интерфейс более легким и повысить производительность, а также изменить анимацию, чтобы все происходило более плавно. Однако это стало возможным благодаря новому движку.

Компания представила в цифрах это улучшение производительности новой версии своей оболочки. Она указала, что плавность работы увеличилась на 18%, а скорость установки приложений в систему возросла на 26%.

OPPO приложила все усилия, чтобы сделать значительный скачок вперед по сравнению с тем, что мы видели до сих пор. Примером тому служит детализация новых анимаций, вдохновленная тем, что Apple делает с iOS.

Говоря об iOS, OPPO представила новую версию своего приложения, которое позволяет обмениваться файлами с другими телефонами и поддерживает AirDrop. Ассистент Super Xiaobu станет новым дополнением, конкурирующим с Google Circle to Search, который, к сожалению, может остаться в Китае на момент запуска.

Запуск ColorOS 15 состоится в ноябре. OPPO сообщила, что сначала оболочка появится в Китае, а затем распространится на остальные территории присутствия компании. Первыми совместимыми телефонами будут телефоны высокого класса, такие как Find N3 или Find X7.