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Vlad_37
Macotakara опубликовал изображения макетов iPhone SE 4
Эти макеты подтверждают все слухи, которые появлялись в последние несколько месяцев.

iPhone SE 4 - одна из самых желанных моделей среди пользователей. Это устройство со спецификациями наравне с моделями Pro, но по сниженной цене.

Блог Macotakara поделился изображениями, на которых видны макеты iPhone SE 4. И да, во множественном числе, так как они утверждают, что будет более крупная версия, а также отмечают, что чехлы для iPhone 14 будут совместимы, так как они унаследуют его дизайн.

Японское СМИ Macotakara известно тем, что делится изображениями макетов готовящихся к выпуску iPhone, и оно сделало то же самое в отношении iPhone SE четвертого поколения. На этих макетах можно увидеть подтверждения всех слухов, которые появились в последние недели.

На макетах есть камера, переключатель звука на месте кнопки Action, а также вырез в верхней части, что говорит о переходе от Touch ID к Face ID. Еще один момент, который подтверждают эти макеты, - это дизайн, который будет таким же, как у iPhone 14, с размерами 146,7 мм x 71,5 мм x 7,8 мм.

Дизайн iPhone SE 4 будет настолько похож на iPhone 14, что чехлы от iPhone 14 можно будет использовать и на iPhone SE 4, за исключением одной детали: отверстие для модуля камеры будет гигантским. iPhone 14 оснащен двухлинзовой системой камер, в то время как iPhone SE 4 будет иметь только 48-мегапиксельный сенсор.

СМИ также утверждают, что у iPhone SE 4 может появиться Plus-версия, аналогичная iPhone 14 Plus, хотя это кажется маловероятным, поскольку предполагается, что у него будет 6,5-дюймовый экран, а не 6,7, а о такой версии iPhone SE четвертого поколения пока ничего не слышно.

Это устройство появится в 2025 году и произведет революцию в среднем сегменте благодаря дизайну iPhone 14, 48-мегапиксельному сенсору, Face ID, чипу A18 для работы функций Apple Intelligence, а также собственному новому модему Apple для работы с 5G, Wi-Fi и GPS.

#apple #iphone se 4
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