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Oxygen_92
Будущая модель iPhone 17 Air может стоить от $1300
Что известно о будущей модели смартфона на основе утечки информации от проверенных источников

Продажи iPhone 16 идут полным ходом, но внимание поклонников Apple уже привлекли слухи о будущей модели iPhone 17 Air. Эта новинка обещает стать не просто очередным обновлением линейки смартфонов, а настоящим технологическим прорывом с радикально новым дизайном и инновационными функциями. Ниже собрано все, что известно о будущем iPhone 17 Air на основе утечек и информации от надежных источников.

iPhone 17 Air (в некоторых отчетах также именуемый iPhone 17 Slim) может стать самой тонкой моделью Apple благодаря использованию технологии OLED TDDI. Эта технология интегрирует функции сенсорного экрана и дисплея в одном слое, что позволяет сделать устройство еще тоньше и снизить энергопотребление. Кроме того, такая конструкция улучшает качество изображения и повышает чувствительность сенсора к прикосновениям.

Смартфон будет оснащен 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с ультрапрочным светоотражающим покрытием, которое станет еще более устойчивым к царапинам по сравнению с Ceramic Shield. Технология ProMotion обеспечит частоту обновления до 120 Гц, делая взаимодействие с экраном плавным, а цвета – яркими и насыщенными.

Также упоминается, что модели iPhone 17, включая iPhone 17 Air, будут оснащены технологией LTPO (низкотемпературный поликристаллический оксид), которая позволяет динамически изменять частоту обновления в зависимости от типа контента. Это улучшение сохранит энергию батареи, при этом обеспечив высокое качество отображения для игр и плавную прокрутку текста.

Под капотом iPhone 17 Air может скрываться процессор следующего поколения A19, который будет производиться по 3-нм технологии (N3P или N3X). С этим чипом смартфон получит повышенную производительность и энергоэффективность. Варианты памяти начнутся от 128 ГБ и будут доходить до 1 ТБ, а объем оперативной памяти составит 8 ГБ, что достаточно для работы с технологиями искусственного интеллекта Apple Intelligence.

О системе камер iPhone 17 Air известно немного. По слухам, основная камера может состоять всего из одного объектива вместо традиционной конфигурации с несколькими модулями, что выделяет модель на фоне конкурентов. Ожидается, что фронтальная камера получит разрешение 24 Мп, а основная камера будет 48 Мп, что соответствует стандарту мобильной съемки Apple.

Цена iPhone 17 Air не порадует тех, кто ждет бюджетный вариант. По словам аналитика Джеффа Пу, стоимость устройства стартует от $1300. Эта модель станет заменой iPhone Plus, однако её позиционирование будет ближе к премиум-сегменту, а сам iPhone 17 Air может превзойти даже модели Pro Max по стоимости и характеристикам.

Стоит помнить, что это всего лишь утечка информации, как телефон будет выглядеть на самом деле, станет известно через год.

#apple #смартфон #iphone #iphone 17 slim #iphone 17 air
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17 серия iPhone улучшит телефотокамеру до 48 МП и предложит меньший вырез Dynamic Island
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