Многие винят нестабильную iOS 18.

В последние дни появляются сообщения о том, что владельцы iPhone 16, особенно iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, сталкиваются со случайными зависаниями и неожиданными перезагрузками смартфонов. Многочисленные жалобы появились на таких платформах, как Apple Support Communities, Reddit и на других онлайн-форумах, указывая на то, что некоторые устройства iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max могут столкнуться с проблемами производительности прямо из коробки.

В некоторых случаях пользователи отмечали, что iPhone перезагружается даже в режиме ожидания, а после пробуждения устройство отображает домашний экран, а не приложение или экран, который использовался последним. Проблема сохраняется даже после обновления iOS 18.0.1. По некоторым данным, зависания и сбои могут происходить до 20 раз в день, сообщает MacRumors.

Многие пользователи прибегли к тому, чтобы отнести свои устройства в Apple Store для диагностики. Как правило, рекомендуемым решением является переустановка программного обеспечения, однако большинству это не помогает. В некоторых случаях помогает полное удаление и переустановка операционной системы.

Apple пока не дала официальных комментариев по этому вопросу. Некоторые пользователи предположили, что причиной проблемы может быть синхронизация iCloud.