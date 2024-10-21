Следующие флагманские смартфоны Samsung похудеют

Всё больше утечек появляется относительно смартфонов серии Samsung Galaxy S25, которые ожидаются в первом квартале будущего года. Две очередные утечки информации содержат изображения защитных стёкол для экранов (что намекает на ещё более узкие рамки) и алюминиевые макеты трёх моделей с точными размерами.

Samsung продолжает придерживаться минималистичного подхода в дизайне Galaxy S25 и S25 Plus. Версия Ultra получит значительное изменение в дизайне в виде скруглённых углов. Размеры будут следующие:

Galaxy S25: 146,94 × 70,46 × 7,25 мм. Толщина у Galaxy S24 равна 7,6 мм.

Galaxy S25 Plus: 158,44 × 75,79 × 7,35 мм. Толщина у Galaxy S24 Plus равна 7,7 мм.

Galaxy S25 Ultra: 162,82 × 77,65 × 8,25 мм. Толщина у S24 Ultra равна 8,6 мм, ширина — 79 мм.

S25 Ultra станет первой моделью Ultra с полностью плоским экраном. Это решает несколько проблем: более лёгкая доступность защитных стёкол, улучшенная защита экрана за счёт боковой рамки и меньше случайных прикосновений.

Во всех Galaxy S25 ожидается процессор Snapdragon 8 Gen 4. Он должен дать значительные улучшения в чистой производительности и обработке ИИ, но он стоит для Samsung дороже.