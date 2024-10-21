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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Samsung может использовать Exynos 2500 в Galaxy S25 и S25 Plus, оставив топовый Snapdragon 8 Gen 4 для флагмана Ultra
Всё из-за проблем с производством Exynos 2500.

Информация о процессорах для будущих смартфонов Samsung Galaxy S25 противоречива. Первоначальные данные указывали на полный переход Samsung на Snapdragon 8 Gen 4 из-за предполагаемых проблем с производством Exynos 2500. Новые слухи опровергают эту информацию, предполагая, что Exynos 2500 всё же будет использован в Galaxy S25 и S25 Plus, а Snapdragon 8 Gen 4 останется эксклюзивом для Galaxy S25 Ultra.

Стоит отметить, что ранее обсуждалась возможность использования процессора Dimensity 9400 от MediaTek в базовой модели Galaxy S25. Тем не менее, инсайдер Sawyer Galox утверждает, что Samsung выбрала другой путь, повторив стратегию, применённую в Galaxy S24. В прошлом году только Galaxy S24 Ultra был оснащён Snapdragon 8 Gen 3, в то время как Galaxy S24 и S24 Plus комплектовались либо Exynos 2400, либо Snapdragon 8 Gen 3 в зависимости от региона продаж.

Однако другие эксперты ставят под сомнение информацию Sawyer Galox, ссылаясь на низкий выход годных кристаллов при производстве 3-нм процессоров Exynos 2500 по технологии GAA. Ранее сообщалось, что именно из-за этого Samsung не смогла привлечь новых заказчиков для своей 3-нм технологии. Выход годных кристаллов, по некоторым данным, втрое ниже минимального уровня, необходимого для массового производства.

Не исключено, что Qualcomm оказала давление на Samsung, чтобы та использовала Snapdragon 8 Gen 4 во всей линейке Galaxy S25, не допуская проникновения MediaTek на рынок. По прогнозам аналитика Минг-Чи Куо, в четвёртом квартале 2024 года выручка Qualcomm от продаж Snapdragon 8 Gen 4 составит около 1,62 миллиарда долларов, что на 50% больше, чем от продаж Snapdragon 8 Gen 3 за аналогичный период.

Учитывая, что Samsung – крупнейший клиент Qualcomm, компания вряд ли захочет уступать долю рынка MediaTek. Вызывает вопросы и информация от Sawyer Galox об использовании Exynos 2500 в Galaxy S25 и S25 Plus, учитывая, что октябрь подходит к концу, а официального анонса Exynos 2500 до сих пор не было. Напомним, что Exynos 2400 был представлен 5 октября прошлого года. Возможно, Samsung столкнулась с непредвиденными трудностями. Мы будем следить за развитием событий и сообщать о любых изменениях в планах компании.

#смартфоны #samsung #процессоры #мобильные процессоры #exynos 2500
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