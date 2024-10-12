На подходе Android-смартфоны на процессоре следующего поколения

Следующее поколение мобильных процессоров под именем Qualcomm Snapdragon 8 Elite будет представлено 21 октября. Это положит начало череде запусков флагманских аппаратов уже на следующей после этого неделе.

Согласно сведениям инсайдера Weibo Experience More, после анонса чипа ожидается ряд запусков устройств на нём. Такие производители, как Xiaomi, OnePlus, iQOO и Honor, представят новинки с 28 по 31 октября.

Неясно, кто из этих производителей станет первым. Инсайдер полагает, что это может быть Xiaomi с линейкой Xiaomi 15. Xiaomi не торопится с предварительным анонсом, поэтому официальный тизер может появиться чуть позже.

После Xiaomi может появиться серия iQOO 13, дальше OnePlus 13. Также ожидается дебют серии Honor Magic 7. Флагман Realme GT 7 Pro будет представлен в ноябре.

Другой инсайдер говорит об анонсах первых устройств с 28 по 30 октября. Официальных анонсов не было, но Vivo и Oppo подтвердили, что их флагманские устройства на MediaTek Dimensity 9400 будут выпущены в этом месяце. Vivo выпустит свою серию X200 14 октября, а Oppo представит серию Find X8 24 октября. К сожалению, эти устройства не появятся на глобальном рынке до конца 2024 года или до начала 2025 года.