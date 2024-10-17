Exynos 2500 в Galaxy S25 может не разочаровать

У компании Samsung остаётся несколько недель на принятие решения о том, сможет ли она полагаться на новый процессор Exynos 2500 в смартфонах серии Galaxy S25 или же ей придётся использовать дорогой чип Snapdragon 8 Gen 4, цена которого может составить треть от стоимости всех компонентов.

Также рассматривался процессор MediaTek Dimensity 9400, но в итоге его ждут только в Galaxy S25 FE.

Проблемы Samsung при производстве своих процессоров связаны с процентом выпуска годных чипов с пластины. В данный момент компания прилагает усилия для повышения КПД производства на техпроцессе 3 нм. Пока же Exynos 2500 протестировали в бенчмарке Geekbench, и он показал достойный результат OpenCL в размере 15 960 баллов.

Это больше, чем 14 661 балл OpenCL на Galaxy S24 Ultra с чипом Exynos 2400. К тому же это наверняка был инженерный образец Exynos 2500, так что производительность ещё имеет потенциал роста.

Источники в сетях поставок комплектующих сомневаются, что Exynos 2500 будет готов к началу промышленного производства аппаратов Galaxy S25. Скорее всего, Samsung сможет достичь необходимого объёма производства и качества Exynos 2500 в первой половине 2025 года.

В результате Exynos 2500 может использоваться для снижения стоимости складных смартфонов Samsung и в Galaxy S25 FE во второй половине 2025 года, а не для серии S25, которая появится в начале следующего года.

Поскольку Qualcomm увеличивает стоимость своих процессоров Snapdragon 8, затраты Samsung на них выросли с примерно $5,7 млрд в 2021 году, когда была представлена серия Galaxy S21, до $8,7 млрд в прошлом году. В результате компания ищет любые способы снизить расходы.

По данным корейских источников, для Exynos 2500 полупроводниковому подразделению Samsung поручено «укрепить технологию передового производственного процесса ниже 3 нм и обеспечить конкурентоспособность» с целью использования нового Exynos в Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, а также в S25 FE в следующем году.