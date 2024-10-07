Samsung выставила Galaxy A16 5G на своём голландском сайте

Компания Samsung без официального анонса выставила смартфон Galaxy A16 5G на своём голландском сайте. Благодаря этому стало известно, что слухи о длительности его поддержки были правдивыми.

Компания обещает шесть лет обновлений Android и столько же лет выпуска патчей безопасности. Такой уровень поддержки программного обеспечения обычно предлагается для премиальных устройств. Это означает, что аппарат будет получать обновления до октября 2030 года, что является беспрецедентным для этой ценовой категории.

Samsung пока не назвала цену Galaxy A16 5G. Его предшественник стоит около $199 или 20000 руб. в России, поэтому ожидается примерно такая же стоимость.

Аппарат обладает экраном AMOLED размером 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ (2340 x 1080) и частотой 90 Гц. Наверху находится U-образный вырез для камеры 13 Мп. Задняя панель выполнена в классическом стиле Samsung с тремя камерами и светодиодом сбоку. Основная камера — 50 Мп, рядом сверхширокоугольная — 5 Мп и макрокамера — 2 Мп.

Устройство работает на 8-ядерном процессоре с частотой до 2,4 ГГц. Samsung пока не назвала этот чип, но речь может идти о Exynos 1330.

Объём памяти в базовой конфигурации составляет 4 ГБ, хранилище — 128 ГБ (до 1,5 ТБ можно добавить через microSD). Если установить карту памяти, придётся отказаться от использования двух SIM-карт.

Работает устройство от аккумулятора 5000 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт. Имеется защита от воды и пыли уровня IP54. Предлагаются синий, чёрный и серый цветовые варианты.