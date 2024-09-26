Новый смартфон Samsung Fan Edition оказался не слишком дешёвым

В конце четверга компания Samsung анонсировала смартфон серии Fan Edition — модель Galaxy S24 FE. Вслед за прошлогодним Galaxy S23 FE и двумя предыдущими устройствами Fan Edition, Galaxy S24 FE предлагает сходные с флагманами компоненты и внешний вид, такой же набор камер и некоторые урезанные характеристики — всё это за меньшую цену.

В этом году Galaxy S24 FE похож на Galaxy S24+. Он получил увеличенный экран размером 6,7 дюйма FHD+ Dynamic AMOLED. Он не такой чёткий, как на S24+, но для большинства пользователей разница останется незаметной. На экране размещён оптический сканер отпечатков пальцев и камера 10 Мп для лицевой разблокировки.

Внутри находится процессор Samsung Exynos 2400e. В Galaxy S23 FE в США применялся Snapdragon 8 Gen 1, но теперь Exynos будет и здесь. Смартфон получил 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ или 256 ГБ хранилища и работает на Android 14 с Galaxy AI и поддержкой Google Circle to Search.

Galaxy S24 FE будет получать 7 лет обновлений операционной системы Android и патчей безопасности. Ёмкость аккумулятора равна 4700 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт и беспроводной зарядки. Ёмкость аккумулятора уступает Galaxy S24+. Сзади располагаются три камеры: основная 50 Мп, сверхширокая 12 Мп и телеобъектив 8 Мп с 3-кратным зумом.

Samsung начнёт продажи Galaxy S24 FE 3 октября в пяти цветах: графитовом, сером, жёлтым, мятном и синем — по цене от $649. Это на $350 дешевле по сравнению с Galaxy S24+. При этом у него попроще камеры, меньше аккумулятор, вдвое меньше хранилище, на 25 % меньше оперативной памяти и процессор заметно хуже.

Если первые поколения аппаратов Fan Edition предлагали явные преимущества по сравнению с более дорогими аналогами, то теперь разница не такая заметная. К тому же наличие конкурентов вроде OnePlus 12R также может осложнить продажи.