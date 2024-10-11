Ясности относительно процессоров в Galaxy S25 до сих пор нет

Смартфоны Samsung Galaxy S25, которых ждут в начале будущего года, окружены множеством слухов. Ранее сообщалось, что во всех странах в них будет использоваться только процессор Snapdragon 8 Gen 4. Samsung не смогла улучшить процент выхода годных чипов на техпроцессе GAA 3 нм, что сделало невыгодным начало массового производства Exynos 2500.

Потом появились слухи, что Samsung снизит расходы на процессоры, используя MediaTek Dimensity 9400 в базовой модели Galaxy S25. Теперь сообщается, что этого не случится, и данный процессор может получить более дешёвая модель Galaxy S25 FE.

Ранее инсайдер Jukanlosreve утверждал, что Galaxy S25 FE будет работать на Exynos 2500, как и Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip. Использование этого чипа сделает Galaxy S25 FE одним из самых выгодных флагманов по соотношению цены и производительности, если Samsung не будет повышать цены.