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Серия смартфонов Honor Magic 7 может быть представлена в октябре
Первыми на Snapdragon 8 Gen 4 могут оказаться смартфоны Honor

В последнее время производители смартфонов всё чаще меняют привычные ранее сроки выпуска моделей нового поколения, представляя новинки раньше прежнего. Samsung выпустила Galaxy S24 раньше обычного, Google — серию Pixel 9 на месяц с лишним раньше. Другие компании поступают так же.

Согласно информации из Китая, флагманская серия Honor Magic 7 выйдет в октябре, что на 2–3 месяца раньше ожидаемого. Honor Magic 6 была представлена в январе 2024 года.

Октябрь обещает стать месяцем сражений китайских флагманов. Линейка vivo X200 на процессоре Dimensity 9400 выйдет 14 октября. Дальше появятся Xiaomi 15 и OnePlus 13 в Китае, а потом и по всему миру.

Honor Magic 7 должны работать на Snapdragon 8 Gen 4, который анонсируют также в октябре. Считалось, что Xiaomi 15 станет первым устройством на базе Snapdragon 8 Gen 4, но это неточно. Быть может, ради этого первенства Honor и сдвигает дату анонса.

В серию Magic 7 могут войти две модели — стандартная и Pro. Они будут основаны на одном процессоре и иметь по три задних камеры. Основная будет на сенсоре OmniVision OV50H 50 Мп. Рядом с ней разместят телеобъектив-перископ 50 Мп, возможно, на Sony IMX882. Третья камера может быть как 50 Мп, так и 200 Мп. Нынешняя модель Honor Magic 6 Pro имеет:

  • 50 Мп основной датчик с переменной диафрагмой,
  • 50 Мп сверхширокоугольный объектив,
  • 180 Мп телеобъектив.

Оба аппарата могут иметь экраны OLED. Pro-версия, как ожидается, получит дисплей с разрешением 2K, тогда как стандартная модель — с разрешением 1,5K. Ожидается поддержка спутниковой связи в Magic 7 Pro.

На выставке IFA 2023 в Берлине Honor намекнула, что серия Magic 7 получит нечто новое: AI Agent. Этот встроенный ИИ-помощник будет изучать привычки пользователя и его взаимодействие с устройством.

#honor #смарт
Источник: phonearena.com
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