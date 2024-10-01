Тройные смартфоны могут оказаться лишь началом инноваций

В настоящее время в моде смартфоны с крупными экранами, но увеличивать их дальше уже некуда. Складные смартфоны делают диагональ экранов больше, но на этом производители не останавливаются. Недавно Honor представила вдвое складывающийся аппарат с тремя экранами. Теперь она же работает над складным устройством, которое может складываться в нескольких направлениях.

Недавно поданная патентная заявка описывает устройство, дизайн которого позволяет сгибать его внутрь и наружу как вертикально, так и горизонтально. Это также означает, что устройство потенциально будет иметь очень большой экран.

Можно не сомневаться, что, если такой многосгибаемый телефон появится на прилавках, он будет стоить целое состояние. Впрочем, пока это только патентная заявка. Однако даже она показывает, насколько китайские производители преуспели в плане создания идей новых видов устройств. Такое же преимущество у производителей из этой страны сейчас есть на рынке автомобилей, особенно электромобилей.