Кроме того, новинке приписывается поддержка беспроводной зарядки.

Компания Oppo работает не только над своими флагманскими моделями серии Find X8, но и над смартфоном среднего класса Reno 13 Pro, данными о характеристиках которого поделился информатор Digital Chat Station, пишет издание Gizmochina.

Oppo Reno 12 Pro. Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что смартфон Oppo Reno 13 Pro, который придёт на смену модели предшествующего поколения, Reno 12 Pro, может получить чипсет MediaTek Dimensity 9300, телеобъектив на 50-Мп, поддержку беспроводной зарядки и высокую степень защиты от негативного воздействия пыли и воды.

Кроме того, информатор отметил, что новинка вряд ли получит металлическую рамку, а поддержка магнитной беспроводной зарядки будет осуществляться при помощи специального магнитного защитного чехла.

Компания Oppo уделяет особое внимание функциям и аксессуарам, обеспечивающим возможность беспроводной магнитной зарядки, считая данную способность одной из ключевых в связи с повсеместным распространением электромобилей, оснащённых беспроводными зарядными док-станциями.

Более ранняя утечка раскрыла характеристики аккумуляторов новой серии — стандартной версии, Reno 13, приписывается наличие батареи ёмкостью 5600 мА·ч, а Reno 13 Pro может получить более мощный аккумулятор на 5900 мА·ч.

Точной информации о дате запуска новых моделей в настоящее время не предоставляется, но по мере приближения данного события утечек, раскрывающих характеристики предстоящих новинок, должно стать больше.