Утечка наконец-то раскрыла дизайн Oppo Find X8, Find X8 Pro и все цветовые варианты смартфонов

Oppo 24 октября проведет презентацию, где представит несколько устройств, включая Find X8, Find X8 Pro, Oppo Pad 3 Pro, наушники Enco X3 TWS и новую версию часов Oppo Watch X. Китайский производитель уже несколько дней по крупицам показывает дизайн устройства и ключевые функции смартфонов серии OPPO Find X8 на базе Dimensity 9400. Тем не менее ни одно из официальных изображений не раскрывает дизайн полностью. Но сегодня известный инсайдер Эван Бласс слил в сеть официальные рендеры Find X8 и Find X8 Pro, раскрыв загадку дизайна этих телефонов.

Изображения Oppo Find X8 показывают, что он будет доступен в четырех цветах: черном, белом, синем и розовом. В свою очередь модель Find X8 Pro будет выпущена в таких цветах, как черный, белый и синий.

Согласно сообщениям, OPPO Find X8 является младшим устройством с 6,6-дюймовым дисплеем, тогда как у Pro-варианта экран имеет размер 6,78 дюйма. Хотя дисплеи кажутся плоскими, на самом деле они имеют небольшой изгиб. Как можно заметить, оба имеют одинаковые по размеру ультратонкие рамки.

Края Find X8 выглядят плоскими, тогда как рамка Pro-версии имеет небольшую кривизну. У обоих смартфонов есть ползунок оповещений на левом боку, тогда как на правой стороне находятся качелька регулировки громкости и кнопка питания. У Pro-версии есть дополнительная кнопка быстрой съемки, которая, как говорят, представляет собой емкостную кнопку. Ожидается, что она будет функционировать аналогично кнопке управления камерой, доступной на серии iPhone 16.

Верхний край OPPO Find X8 и OPPO Find X8 Pro имеет несколько отверстий. Они могут быть предназначены для динамика, дополнительного микрофона и ИК-порта. На нижней стороне обоих телефонов находятся слот для SIM-карты, порт USB-C, микрофон и динамик.

На задней панели оба телефона имеют массивный круглый модуль камеры с логотипом Hasselblad, расположенным в центре. Find X8 имеет тройной блок камер, тогда как модель Pro оснащена четырьмя камерами, из которых две являются перископическими телеобъективами. Светодиодная вспышка расположена за пределами модуля камер в верхнем левом углу на обоих смартфонах.